Lauri Markkanen on saanut puoli miljoonaa ääntä NBA:n tähdistöottelun yleisöäänestyksessä, mutta se ei vielä riitä.

Uran ennätyspisteensä (49) Houston Rocketsia vastaan äskettäin takonut Lauri Markkanen loistaa Utah Jazzin kirkkaana tähtenä, mutta tähdistöottelun yleisöäänestyksessä suomalaispeluri ei ole kärkisijoilla.

NBA:n julkaisemassa ensimmäisessä tilannekatsauksessa Markkanen oli läntisen konferenssin etukenttäpelaajien äänestyksessä sijalla seitsemän 466 988 äänellään. Se ei riitä tähdistövalintaan.

Monet asiantuntijat ovat syksyn aikana liputtaneet uudelle tasolle nousseen Markkasen tähdistövalinnan puolesta, ja nyt suomalaista ylisti myös legendaarinen NBA-pelaaja, nykyään asiantuntijana toimiva Charles Barkley. Hänen mielestään Markkasen sijoitus yleisöäänestyksessä on liian alhainen suomalaisen peliesityksiin nähden.

”Mielestäni tässä on ongelma”, Barkley sanoi listan nähtyään TNT-kanavan lähetyksessä.

”Lauri Markkasen pitäisi olla korkeammalla. Hän esimerkiksi teki juuri 49 pistettä”, hän jatkoi.

NBA:n tähdistöotteluun valitaan ensin avausviisikot, eli molemmista konferensseista kolme etu- ja kaksi takakenttäpelaajaa. Faniäänestyksen tulokset muodostavat 50 prosenttia avausmiesten valinnasta. NBA-pelaajien äänestys sekä median äänestys tuovat 25 prosenttia kumpikin.

Kun avausviisikot on valittu, on vaihtopelaajien vuoro. Vaihtopelaajista äänestävät NBA-seurojen valmentajat. Sitä kautta Markkasella on siis mahdollisuus päästä tähdistöotteluun mukaan, vaikka avausviisikon paikkaa ei äänestyksen kautta irtoaisikaan.

Molempiin joukkueisiin valitaan yhteensä 12 pelaajaa.