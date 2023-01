Šakkitähti Aleksandra Kostenjuk edustaa Sveitsiä vuoden 2024 alusta.

Aleksandra Kostenjuk on yksi Venäjän historian menestyneimmistä naissuurmestareista.

Venäläinen šakin suurmestari Aleksandra Kostenjuk vaihtaa ensi vuoden alussa Sveitsin riveihin.

Sveitsin šakkiliiton julkaisemasta tiedotteesta selviää, 38-vuotiaalla Kostenjukilla on ollut maan kansalaisuus jo yli kymmenen vuotta, sillä hän on naimisissa sveitsiläismiehen kanssa. Perhe on tosin asunut viime vuodet Ranskassa, jossa pariskunnan teini-ikäinen tytär käy koulua.

Vaikka Kostenjuk on voittanut Sveitsin mestaruuden avoimessa turnauksessa jo vuonna 2013, hänet tunnetaan nimenomaan ansioistaan Venäjän väreissä. Kostenjukista tuli kansainvälinen suurmestari vuonna 2004 vain 16-vuotiaana, ja hän voitti šakin naisten maailmanmestaruuden vuosina 2008–2010.

Kostenjuk voitti pikašakin Euroopan mestaruuden muutamia viikkoja sitten Varsovassa, jossa hän pelasi Kansainvälisen šakkiliiton Fiden lipun alla.

Kostenjuk voi siirtyä edustamaan Sveitsiä vasta vuoden 2024 alusta, sillä hän on pelannut viimeisen turnauksensa Venäjän väreissä joulukuussa 2021.

Mikäli Kostenjuk vaihtaisi hyppäisi Sveitsin joukkueeseen ennen kahden vuoden karenssiajan täyttymistä, maa joutuisi maksamaan Venäjän shakkiliitolle noin 9 400 euron (10 000 dollarin) siirtomaksun.

Kostenjuk on yksi niistä venäläissyntyisistä urheilijoista, jotka ovat vastustaneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa muun muassa omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Chess.com-sivustolla Kostenjuk kertoi järkyttyneensä sodan alkamisesta syvästi. Samalla hän totesi sodan jakaneen Venäjän kahtia.

”Olemme viettäneet paljon aikaa Venäjän ulkopuolella, mutta se on silti aina kotimaani, kotini. Nyt näen sen romahtavan. Sodan seuraukset ovat tavallisille venäläisille käsittämättömät. Tunnen sen tuskan joka päivä.”

Kostenjuk myös totesi, ettei hänellä ole mitään tarvetta mennä takaisin Venäjälle, jossa jyllää vahva propagandakoneisto.

”Haluan olla vapaa ja ymmärtää, miten tärkeää vapaus on.”