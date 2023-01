Pekka Rinteen, 40, ajatus vahvistui Nuorten Leijonien maalivahtivalmentajana: hän haluaa jatkossakin olla mukana jääkiekossa.

Moncton

Aika oli oikea, kun maalivahtilegenda Pekka Rinne lopetti menestyksekkään uransa keväällä 2021.

Nashvillen maalilla hän oli luovuttanut ykkösmaalivahdin valtikan oppipojalleen Juuse Sarokselle. Kotona oli uusi elämä, jota tärkeämpää ei ole mikään, kuten Rinne asian sanallistaa.

”Poitsu syntyi joulukuun alussa 2020, ja seuraavana keväänä lopetin. Tavallaan kaikki loksahti kohdalleen. Oli minun hetkeni lopettaa, ja sain tehdä sen omilla ehdoillani. Olin työstänyt lopettamista jo pitkään”, Rinne sanoo.

”On ollut hienoa. Simppeliä perheenisän elämää.”

Vuodesta 2005 Pohjois-Amerikassa kiekkoillut Rinne muutti Erika-vaimonsa ja poikansa kanssa vuosi sitten Sveitsiin.

”Sveitsi on mielettömän hieno ja kaunis maa. Siellä on paljon tekemistä ja aktiviteetteja meidän pienelle lapsiperheelle”, jossa on myös koira.

Tie ei vielä ole vienyt Suomeen, mutta perhe ja suomalaiset ystävät ovat kuitenkin lähempänä kuin Tennesseestä katsottuna.

”Toki kesät vietin aina Suomessa, mutta nyt olen pystynyt olemaan lähempänä heitä. Olen yrittänyt ottaa siitä kaiken irti.”

Koti-Suomeen palaaminen pysyvämmin on todennäköistä jossain vaiheessa, ainakin sitten, kun lapsen kouluun meno alkaa olla käsillä.

Pekka Rinne kokee lopettaneensa uransa oikeaan aikaan.

Ensimmäinen vuosi lopettamisen jälkeen meni rauhassa ilman työvelvoitteita.

”Teki hyvää vain olla, keskittyä perheeseen ja tehdä juttuja”, joita ei ikinä pystynyt pelatessa tekemään.

Rinne kertoo tarkoittavansa aktiviteetteja kuten laskettelua ja maastopyöräilyä.

”Tykkään urheilla. Nuo ovat asioita, joita ei oikein uran aikana pystynyt tekemään. Oli kahdenkymmenen vuoden breikki.”

Pelaamista on ”aina vähän ikävä”, mutta isossa kuvassa Rinne on onnellinen.

”Koen edelleen, että mitään kipuilua ei ole ollut. On mennyt tosi hyvin.”

Jääkiekon pariin Rinne on palanut kuluneen kauden aikana.

Viime kesänä häntä kysyttiin Nuorten Leijonien maalivahtivalmentajaksi.

Tarjous epäilytti aluksi.

Rinne pyöritteli päässään ymmärrettäviä ajatuksia noin puolentoista viikon ajan ennen kuin vastasi päävalmentajalle Tomi Lämsälle hyväksyvänsä tarjouksen.

Tätä edelsivät keskustelut monien muiden maalivahtivalmentajien kanssa.

”Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta valmentamisesta, ja Suomessa on paljon maalivahtikoutseja, jotka varmasti mielellään ottaisivat pestin vastaan”, Rinne toteaa.

Rinne ei halunnut pestiin niin, että tuntisi tulevansa ohituskaistaa pitkin ohi kokeneempien osaajien.

Soittokierros oli rohkaiseva.

”Kaikki sanoivat, että olisi mahtavaa, jos lähtisin.”

Ja niin hän lähti. Viime vuosina nuorten MM-kisajoukkueen valmennuksessa on ex-pelaajista nähty pikatahtia uran jälkeen myös Mikko Koivu ja nyt NHL:ssä valmentava Tuomo Ruutu. Kävipä Miikka Kiprusoffkin aikanaan maalivahtivalmentajana vuodenvaihteen 2014-15 kisoissa.

Nuorissa Leijonissa Rinne valmensi Jani Lampista, Aku Koskenvuota ja Niklas Kokkoa.

Rinne sanoo, että kolmikkoa yhdisti samanlainen palo jääkiekkoa kohtaan.

”Tosi uteliaita jätkiä”, jotka koko ajan kyselivät ja halusivat myös kuulla minun uraltani juttuja.

”Hienoa päästä koutsaamaan tuollaisia jätkiä.”

Maalivahtipari Juuse Saros ja Pekka Rinne tulivat läheisiksi Nashvillessä.

Rinne, 40, on tällä kaudella toiminut lisäksi Nashvillen konsulttina. Rinne nauttii auttamisesta, kun Predatorsin tolppien välissä on kaksi suomalaista.

Rooliaan hän pitää pienenä.

”Olen heidän maalivahtivalmentajansa apuna. Katselen pelejä ja klippejä. Puhun näkemästäni hänen kanssaan. Hän haluaa ylipäätään jutella paljon pelistä.”

”Maalivahtivalmentajat ovat usein vähän yksin. Olen hänelle korvana ja pystymme pallottelemaan eri ideoilla.”

Predatorsin maalivahtivalmentaja Ben Vanderklok valmensi pitkään myös Rinnettä.

”Roolini on todella pieni enkä missään nimessä vaikuta heidän pelaamiseensa millään lailla.”

Ykkösvahti Saroksen kausi alkoi yskähdellen, mutta otteet ovat parantuneet kauden edetessä. Nashvilleen kesällä siirtynyt Kevin Lankinen on hoitanut oman tonttinsa erinomaisesti.

”Kekellä on ollut tosi vahva kausi alusta asti. Kakkosveskan rooli on vaikea, kun pelejä tulee niin hajanaisesti”, Rinne sanoo.

”Juusella oli tosi hyvä startti Euroopassa. Sitten koko joukkueella oli Jenkkeihin paluun jälkeen vaikeaa, mikä ehkä näkyi hänenkin otteissa. Nyt hän on taas ollut tosi vahva ja omalla tasollaan.”

Juuse Saros on Nashvillen ykkösvahti.

Saros ja Rinne torjuivat Predatorsissa yhdessä 2016–21.

”Juuse on yhä ottanut uusia askeleita. Hänen taitonsa ja fysiikkansa ovat ihan älyttömällä tasolla.”

”Kaiken taustana on aina se, kuinka paljon tekee töitä. Se on yksinkertaista. Mitään oikopolkuja ei ole”, Rinne painottaa.

Jani Lampinen nousi Suomen ykkösvahdiksi MM-kisoissa.

Ennen valmentajanpestinsä vastaanottoa Rinne ei luonnollisestikaan tuntenut kolmikkoa tai muitakaan suomalaisia nuoria maalivahteja.

”Enhän minä rehellisesti sanottuna tiennyt suunnilleen edes nimiä. Oli tärkeää, että puoli vuotta oli aikaa opiskella”, oppia tuntemaan heitä ja nähdä leireillä.

Rinne pääsi samalla kokemaan uransa ensimmäiset nuorten MM-kisat, sillä itse hän ei niissä pelaajana ollut mukana.

Rupeama herätti myös Rinteen palon ja vahvisti ajatusta siitä, mitä hän haluaa tulevaisuudessa tehdä.

Pysyä jääkiekon parissa. Lajin, joka on aina ollut hänen intohimonsa.

”Nyt on taas ihan kiva ottaa tuumaustauko siitä, mikä on oma juttuni ja mitä kohti haluan mennä.”

Rinne on pohtinut erilaisia rooleja, joita jääkiekossa on tarjolla.

”Koen itseni vielä nuoreksi. On ollut mielekästä tehdä maalivahtien kanssa konkreettisesti hommia. Nuorten pelaajien kehittäminen kiinnostaa minua”, Rinne sanoo.

Lue lisää: Suomi sai rajun löylytyksen 18-vuotiaiden tyttöjen MM-avauksessa

Lue lisää: Roope Hintzin peli jäi kesken – Aleksander Barkovin Florida tukalassa tilanteessa

Lue lisää: Montreal Canadiens otti kotivoiton St. Louisista – Joel Armia tykitti kaksi maalia

Lue lisää: Liigan ottelussa nähtiin erikoinen välikohtaus – Olli Jokinen huuli pyöreänä

Lue lisää: Vesalainen säväytti vivahteikkaassa kiekkoillassa – HIFK kesti KalPan takaa-ajon

Lue lisää: Nashville haki Washingtonista voiton – Kevin Lankinen kiitteli uhrautuneita puolustajia