Lina Lehtovaara valittiin erotuomariksi ensi kesänä Australiassa ja Uusi-Seelannissa pelattaviin naisten MM-kisoihin.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tuomarikomitea on nimennyt Lina Lehtovaaran erotuomariksi ensi kesänä Australiassa ja Uusi-Seelannissa pelattavaan naisten MM-kisoihin.

Fifa nimesi heinä-elokuussa pelattaviin kisoihin kaikkiaan 33 erotuomaria.

Lehtovaara teki jo viime vuonna suomalaista jalkapallohistoriaa tuomitsemalla toukokuussa Mestarien liigan finaalin Torinossa, heinäkuussa EM-kisat Englannissa ja elokuussa alle 20-vuotiaiden MM-kisat Costa Ricassa.

Lehtovaara arvioi, että viime kesän onnistumisilla oli iso painoarvo valinnassa.

”Tämä on ollut konkreettinen tavoitteeni viime MM-kisoista lähtien”, hän sanoo Palloliiton tiedotteessa.

”Nämä ovat naisten isoimmat kisat ikinä, joten odotukset ovat totta kai korkealla.”

Lehtovaaran valinta MM-kisoihin on merkittävä asia koko suomalaiselle erotuomaritoiminnalle, toteaa Palloliiton huippuerotuomarivalmentaja Mattias Gestranius. Se osoittaa, että pienestäkin jalkapallomaasta voi nousta kansainväliselle huipulle.

”Meidän täytyy luoda sellainen toimintaympäristö, jossa jatkossakin erotuomareillamme on edellytykset menestyä. Lina on malliesimerkki siitä, kuinka tavoitteita pystyy saavuttamaan määrätietoisella työllä. Hänen paikkansa on ehdottomasti MM-kisoissa.”

Opettajana työskentelevä Lehtovaara on tuomaroinut Suomessa tähän mennessä naisten Kansallista Liigaa ja miesten Ykköstä. Hänen tavoitteensa on päästä mahdollisimman pian Veikkausliigaan.

”Veikkausliigaan pääsy olisi tärkeää verrattuna siihen, mitä muiden Euroopan maiden erotuomarit saavat tehdä kotimaassaan. Esimerkiksi Saksan Bundesliigassa on ollut naistuomareita”, Lehtovaara totesi viime kesänä HS:n haastattelussa.

Lehtovaaralla voi hyvinkin olla jo liigakokemusta, kun hän liittyy ensi kesänä MM-kisoissa tuominneiden suomalaisten joukkoon.

Arne Eriksson toimi päätuomarina ja avustavana erotuomarina vuoden 1958 miesten MM-kilpailussa Ruotsissa. Tapio Yli-Karro toimi avustavana erotuomarina vuoden 1994 MM-kisoissa Yhdysvalloissa.

Katriina Elovirta tuomitsi vuoden 2003 naisten MM-kisoissa ja Kirsi Heikkinen vuoden 2011 MM-kisoissa yhdessä Tonja Weckströmin ja Anu Jokelan kanssa.

Oikaisu 9.1.2023 kello 12.45: Sukunimi on Lehtovaara, ei Lehtovuori kuten otsikossa aiemmin luki.Täydennetty MM-kisoissa tuominneiden suomalaisten listaa.