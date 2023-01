Virtanen aikoo hiihtää tasatyönnöllä.

Lahtelainen ultrahiihtäjä Teemu Virtanen tavoittelee maaliskuussa vuorokausihiihdon maailmanennätystä Helsingin Olympiastadionilla. Virtanen yrittää rikkoa edellisen ennätyksen, joka on 472 kilometriä.

Olympiastadionille tehdään tänäkin vuonna hiihtolatu, jolle pääsee hiihtämään maaliskuun aikana.

Virtasella on ME-yritystään varten varattuna kaksi latua, joita pitkin hän hiihtää tasatyönnöllä ilman pitovoiteita. Suksia hän vaihtaa puolentoista tunnin välein.

Yritys alkaa 7. maaliskuuta.

”Tavoitteenani on hiihtää 480 kilometriä vuorokaudessa. Se tarkoittaa 20 kilometrin tuntivauhtia ja noin 1­200:aa ratakierrosta”, Virtanen kertoo Helsinki Ski Weeks -tapahtuman tiedotteessa.

Virtanen yritti ME-hiihtoa Tukholman Olympiastadionilla viime vuonna. Silloin yritys epäonnistui, kun sääolosuhteet olivat kehnot.

Paras keli ME-yritykseen on Virtasen mukaan pikkupakkanen.

”Pahin kohta on yleensä noin 16 tunnin kohdalla, kun on jo rehkinyt kahden työpäivän ajan. Ihmisen sietokyky on kuitenkin huima. Kun luulet sippaavasi, olet vasta puolessavälissä, ja niin sieltä vaan taas noustaan. Lopussa, jos kaikki menee hyvin, tulee flow, joka auttaa jaksamaan loppuun saakka”, Virtanen sanoo.