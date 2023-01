17-vuotias Nella Berg on toisen polven huippupakki. Isä Aki Berg opastaa häntä tiellä tähtiin.

Suomalaisessa jääkiekossa tehtiin viime kesänä ainutlaatuista historiaa.

Kun Tyttöleijonat voitti MM-pronssia Wisconsinissa pelatuissa kisoissa, joukkueessa oli yksi toisen polven arvokisamitalisti. 17-vuotias puolustaja Nella Berg tuuletti jalometalli kaulassa roikkuen – aivan kuin isänsä Aki Berg aikoinaan.

Vuonna 1977 syntynyt Berg voitti samanikäisenä poikien EM-kultaa 1995 ja pelasi lopulta NHL-urallaan 606 runkosarjaottelua. Leijonissa hän saavutti kasan mitaleja: olympiahopeaa ja -pronssia sekä kaksi MM-hopeaa ja kaksi MM-pronssia.

Nella ja Aki Berg ovat Suomen jääkiekkohistorian ensimmäinen tytär–isä-parivaljakko, joka on voittanut lajissa arvokisamitalin.

”Minulle jäi tosi hyvät fiilikset niistä kisoista. Yksi mahtavimpia juttuja, mitä olen koskaan saanut kokea. Oli tosi siistiä, Nella Berg sanoo viime kesän MM-kisoista”, jotka olivat hänelle uran ensimmäiset arvokisat.

Nyt hän luutii Tyttöleijonien takalinjoilla Ruotsin Östersundissa pelattavissa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa.

Suomen nuorten maajoukkueet ovat viime vuosina vilisseet toisen ja jopa kolmannen polven huippupelaajia. Tutut nimet kuten Kapanen, Pärssinen, Puistola ja Helenius ovat koristaneet leijonapaitojen selkämyksiä.

Soihdut ovat siirtyneet isältä pojalle, mutta sukupolvenvaihdos isästä tyttäreen on vielä tänäkin päivänä poikkeuksellista.

Nella Berg syntyi helmikuussa 2005 ja asui yksivuotiaana perheensä kanssa Torontossa, jossa Aki Berg pelasi uransa viimeistä NHL-kautta Maple Leafsin paidassa. Tämän jälkeen koitti paluu Turkuun ja TPS:aan, jonka kapteeniksi Berg valittiin.

”Muistan, kun olin katsomassa iskän pelejä Tepsissä. Torontosta en muista mitään”, Nella Berg sanoo.

Jääkiekon pariin hän päätyi isänsä ja kolme vuotta vanhemman isoveljensä Nicklaksen innoittamana.

”Pelasin ensin ringetteä, mutta halusin kokeilla jääkiekkoa, koska isä ja isoveli pelasivat ja sieltä sai enemmän jäävuoroja. Ja kun pääsin maajoukkueeseen, se kannusti entistä enemmän jääkiekkoon ja ringette jäi. Jääkiekko on paljon mielenkiintoisempi ja kovatasoisempi laji.”

Aki Berg edusti Leijonia olympialaisissa kolme kertaa ja MM-kisoissa kuusi kertaa.

Aki Bergin pelaajaura päättyi polvivammaan vuonna 2011, mutta hän löysi itselleen uuden ja jopa yllättävän roolin. Berg ryhtyi lähes heti uransa jälkeen huoltajaksi, joka paiskii hommia sekä TPS:ssa että Leijonissa. Se kertoo paljon hänen asenteestaan.

Berg tienasi NHL-urallaan yli 8,5 miljoonaa dollaria, eikä hänen olisi pakko tehdä enää mitään. Julkisuudessa matalaa profiilia pitävä Berg selvästi nauttii lätkäarjesta ja pitkistä työpäivistä hallilla.

Nella Berg kertoo, että isä on hänelle suuri tuki nuoren naiskiekkoilijan tiellä.

”Onhan isä aina ollut esikuva”, hän sanoo.

”Saan häneltä paljon vinkkejä koko ajan, ihan pelillisiä asioita ja kaikkea muutakin. Me jutellaan paljon jääkiekosta yhdessä. Ja aina pelien jälkeen jutellaan pelit läpi.”

Kun Nella Berg valittiin tyttöjen MM-joukkueeseen, isä oli ylpeä. Moni on myös huomannut, että tytär on pelaajana kuin ilmetty isänsä: raamikas ja rauhallinen pakki, joka liikkuu hyvin ja tekee kiekon kanssa oivia ratkaisuja.

Tytär ei väitä vastaan.

”Olen huomannut saman, kun olen joitain isän pelejä nähnyt videolta. Meillä on aika samanlainen tyyli”, hän sanoo.

Samaa mieltä on Tyttöleijonien päävalmentaja Mira Kuisma.

”Huomaa kyllä, kenen lapsi hän on. Hänessä on hyvin paljon samoja piirteitä kuin isässään. Luonnekin on samanlainen eli hyvin rauhallinen”, Kuisma on sanonut.

Fakta Nella Berg Syntynyt: 10.2.2005, Rymättylässä. Pelipaikka: Puolustaja. Pituus / paino: 175 cm, 75 kg. Seurat: VG-62 (U16 Mestis), TPS (Naisten liiga). Saavutukset: Tyttöjen MM-pronssia 2022. Muuta: Isä Aki Berg pelasi urallaan 606 ottelua NHL:n runkosarjassa.

Berg on naantalilaisen VG-62:n kasvatti. Naantalissa hän käy myös lukiota. Viime kaudella Berg pelasi TPS:ssa Naisten liigaa, mutta tällä kaudella hän on siirtynyt pelaamaan pääasiassa U16-poikien Mestistä VG-62:ssa.

Syy on selvä.

”Olen mieluummin poikien kanssa enemmän. Ne pelit ovat paljon fyysisempiä ja kovatempoisempia kuin naisten pelit”, Berg sanoo.

Poikien kanssa harjoittelu ja pelaaminen on lahjakkaille naiskiekkoilijoille yhä yleisempää kamppailuvoiman kehittämiseksi, mutta sosiaalisesti se voi olla hankalaa etenkin nuorille.

”No, onhan se vähän sellaista. Ei niin paljon kaikki pojat uskalla tulla juttelemaan. Onneksi Suvi (Tyttöleijonien maalivahti Saarinen) on samassa joukkueessa. Se helpottaa, kun on siellä on myös toinen tyttö.”

Tyttöleijonien luotsi Kuisma on luonnehtinut Bergiä lupaavaksi pelaajaksi, joka erottuu muista ikäisistään lajitaidoillaan ja pelikäsityksellään. Tulevaisuus on itsestä kiinni. Eikä Bergin puheista jää epäselväksi, etteikö hän löisi kaikkea likoon.

”Omat unelmat vievät minua eteenpäin. Ainakin yksi unelma on päästä naisten maajoukkueeseen. Ja se, että pystyisi pelaamaan mahdollisimman pitkään”, hän ilmoittaa.

Viime vuoden onnistuneet kisat nostivat nuoren puolustajan itseluottamusta.

”Mielestäni siellä meni ihan hyvin, mutta nyt ollaan sitten vielä parempia. Tälläkin kertaa jännittää, muttei läheskään niin paljon, kun tietää”, mitä on tulossa vastaan.

Suomi ei ole koskaan yltänyt kolmossijaa korkeammalle tyttöjen MM-kisoissa. Plakkarissa on yhteensä kolme pronssia.

Kanada on hallitseva maailmanmestari ja kultasuosikki.

”Totta kai mitalia ollaan menossa hakemaan. Meillä on tosi hyvä joukkue ja tosi hyvä yhteishenki. Perusasiat ovat kunnossa, Berg sanoo ykkössentteri Sanni Vanhasen, 17”, tähdittämästä joukkueesta.