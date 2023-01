Maalivahti Joonas Korpisalo jää lapsen syntymän takia sivuun kokoonpanosta.

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaismaalivahti Joonas Korpisaloa ei nähdä maalilla, kun Jackets kohtaa yöllä Suomen aikaa Tampa Bay Lightningin. Seura kertoi tiistaina, että Korpisalo ”ei ole käytettävissä henkilökohtaisten syiden takia”.

Columbuksen edesottamuksia seuraava toimittaja Aaron Portzline kertoi Twitterissä syyn poissaololle.

”Joonas Korpisalo on jäänyt sivuun vierasmatkalta ja palannut Columbukseen, koska hänen vaimonsa Anna synnyttää pian heidän ensimmäisen lapsensa”, Portzline raportoi.

Korpisalo, 28, on tällä kaudella torjunut 17 ottelussa torjuntaprosentilla 91,3. Päästettyjen maalien keskiarvo kahdeksatta kauttaan Columbuksessa pelaavalla Porin Ässien kasvatilla on 3,10, ja voittoja hän on ottanut kuusi. Kuudessa viime pelissään Korpisalo on pysäyttänyt kiekkoja prosentilla 94,1 ja päästettyjen maalien keskiarvo on ollut 2,01.

Columbus kertoi, että Korpisalon tilalle on kutsuttu Jet Greaves Jacketsin AHL-farmiseurasta Clevelandista. Avausvahtina Tampa Bayta vastaan lienee Elvis Merzlikins.