Iivo Niskanen keräsi Helsingin Sanomien urheilutoimituksen äänestyksessä kahdeksan ykkössijaa. Toiseksi tuli Wilma Murto täpärästi ennen Lauri Markkasta.

Iivo Niskanen voitti viime talvena ylivoimaisesti olympiakultaa 15 kilometrin hiihdossa.

Tänään torstaina 31 vuotta täyttävä Niskanen erottui niin ikään ylivoimaiseksi voittajaksi, kun HS:n urheilutoimitus valitsi vuoden 2022 parhaan suomalaisen urheilijan.

Niskanen keräsi HS:n 12 urheilutoimittajan äänestyksessä kahdeksan ykkössijaa, kun kukin äänestäjä listasi kuusi mielestään parasta urheilijaa. Kakkossijalle Niskasen asetti kolme äänestäjää.

Jos Niskanen palkitaan tänään Urheilugaalassa neljännen kerran Vuoden urheilijana, se tuskin on yllätys kenellekään.

Näin Niskasesta tulisi toinen urheilija, joka on valittu neljä kertaa Vuoden urheilijaksi. Tähän mennessä neljään valintaan on yltänyt vain hiihtäjä Veikko Hakulinen.

Toistaiseksi Niskanen on valittu Urheilutoimittajain liiton äänestyksessä Vuoden urheilijaksi vuosina 2014, 2017 ja 2018.

” ”Olympiavoitto oli Niskaselle uran kolmas, eikä hän ole kertaakaan urallaan lähtenyt olympiakisoista kotimatkalle ilman kultamitalia.”

Iivo Niskanen ja Pekingin olympialaisten kultamitali.

Viime talvena Niskanen toteutti Pekingin olympialaisissa pitkäaikaisen tavoitteensa ja voitti bravuurimatkansa, väliaikalähdöllä ja perinteisellä hiihdettävän 15 kilometrin kilpailun.

Lisäksi Niskanen saavutti hopeaa sprinttiviestissä (p) Joni Mäen kanssa sekä pronssia 30 kilometrin yhdistelmäkilpailuissa.

Olympiavoitto oli Niskaselle uran kolmas, eikä hän ole kertaakaan urallaan lähtenyt olympiakisoista kotimatkalle ilman kultamitalia.

Uransa ensimmäisissä olympialaisissa Sotšissa vuonna 2014 Niskanen sai 22-vuotiaana kultaa sprinttiviestissä (p) Sami Jauhojärven kanssa.

Neljä vuotta myöhemmin Niskanen voitti olympiakultaa 50 kilometrin (p) yhteislähdössä Pyeongchangin kisoissa.

Olympiavoittoon kolmissa kisoissa peräkkäin, kahdeksan vuoden aikajänteellä, oli ennen häntä yltänyt vain kolme urheilijaa, juoksija Paavo Nurmi, hiihtäjä Veikko Hakulinen ja soutaja Pertti Karppinen.

Lue lisää: Ujo teini­poika oli umpi­surkea hiihtäjä, mutta voitti silti kaikki – Valmentaja kertoo, kuinka siskonsa harjoituksiin puoli­väkisin tulleesta Iivo Niskasesta paljastui ”poikkeuksellinen yksilö”

Niskanen on paitsi yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä olympialajien urheilijoista myös suosittu suomalaisten keskuudessa.

Sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusyritys Sponsor Insight on selvittänyt jo monen vuoden ajan, ketkä ovat suomalaisten suosikkiurheilijoita.

Maaliskuun lopulla vuonna 2022 eli noin kuukausi Pekingin olympialaisten jälkeen 17. kertaa julkaistussa Sponsor Navigator -tutkimuksessa Iivo Niskanen oli suomalaisen aikuisväestön keskuudessa suosituin aktiiviurheilija, ja hän oli suosituin myös erikseen sekä naisten että miesten mielestä.

Edellisessä, maaliskuussa 2021 julkaistussa tutkimuksessa Niskanen oli toiseksi suosituin urheilija edellään vain Kimi Räikkönen. Naisten mielestä Niskanen oli suosituin.

Niskanen on ilmoittanut uran jatkuvan vuoden 2026 olympialaisiin, jotka käydään monella paikkakunnalla eri puolilla Pohjois-Italiaa.

Pohjoismaiset hiihtolajit kilpaillaan Val di Fiemmessä, joka on monille suomalaisillekin tuttu kolmien MM-kisojen järjestäjänä sekä Tour de Ski -kiertueen viimeisten osakilpailujen vakiopaikkana.

Vuoden 2026 olympialaisissa Niskasen pääkilpailu on jälleen 50 kilometrin (p) yhteislähtö. Hän on sanonut, että silloinkin tavoitteena on, että kotiin ei lähdetä ilman kultamitalia.

Lue lisää: ”Tulee vastaan lähes joka kerta” – Iivo Niskasen hiihtotekniikkaa ylistetään Norjassa enemmän kuin Suomessa

Sama matka on hänen pääkilpailunsa myös helmikuun lopulla alkavissa Planican MM-kisoissa.

Niihin kisoihin Niskasen valmistautuminen ei ole toistaiseksi sujunut aivan suunnitelmien mukaan, sillä hänelle tuli ennen joulua harjoitus- ja kilpailutaukoa koronatartunnan takia.

Maailmancupissa hän kilpaili tällä kaudella ensimmäisen kerran vasta vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueella.

Siellä saldoksi tuli pakkopullamaisen sprinttiverryttelyn jälkeen lupaava suoritus 10 kilometrin (p) takaa-ajossa sekä keskeytys 10 kilometrin (p) väliaikalähdössä, vaikka odotuksen olivat edellisen kisan perusteella korkealla.

Keskeytys johtui siitä, että Niskasen omien sanojen mukaan ”kaikki meni aikalailla vihkoon mitä vain voi hiihtokisassa mennä”.

Seuraavaksi Niskanen nähtäneen kilpaladulla Tampereen SM-kisoissa runsaan viikon päästä.

Lue lisää: Vain kolme naista maailmassa on pystynyt hyppäämään näin korkealle – tuleeko 24-vuotiaasta Wilma Murrosta seuraava?

HS:n äänestyksessä Niskanen keräsi 210 pistettä, kun voitosta sai 20 pistettä, kakkossijasta 14, kolmannesta 10 sekä sijoista 4–6 kahdeksan, kuusi ja neljä pistettä.

Äänestyksessä toiseksi sijoittui Euroopan mestaruuden saavuttanut seiväshyppääjä Wilma Murto 134 pisteellä (yksi ykkössija, viisi kakkossijaa).

Kolmanneksi tuli 132 pisteellä maailman kovimmassa koripalloliigassa NBA:ssa loistanut Lauri Markkanen (kaksi ykkössijaa, yksi kakkossija).

Lue lisää: HS:n äänestys: Wilma Murto arvostettiin naisista korkeimmalle

Lue lisää: Lauri Markkanen treenasi itsensä uuteen uskoon keskisuomalaisella yksityissalilla – tällainen oli rääkki, joka teki hänestä paremman

Äänestyksessä kuuden nimen listoille pääsivät myös jääkiekon Stanley cup -voittaja Mikko Rantanen (76 pistettä), rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä (58), estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen (56), kaksinkertainen hiihdon olympiamitalisti Kerttu Niskanen (32), jalkapallon Yhdysvaltojen liigan mestari Natalia Kuikka (24), tennispelaaja Emil Ruusuvuori (12) ja suunnistuksen Euroopan mestari Venla Harju (8).

Lue lisää: Sokkisiirto mormonikaupunkiin uhkasi kääntää Lauri Markkasen uran alamäkeen, mutta kävikin aivan muuta

Lue lisää: Iivo Niskasen valmentaja vaikeni testeistä – Mitä siitä voi päätellä?

Lue lisää: Wilma Murto ylitti hurjan korkeuden – tulos on ollut parempi vain EM-finaalissa

Lue lisää: Lauri Markkanen on täysin ylivoimainen yhdessä NBA-tilastossa

Lue lisää: Jonne Halttusen työssä yksi virhe voi viedä kahden ihmisen hengen

Lue lisää: Kalle Rovanperä varasti rallishow’n ja yllätti mestaruudellaan tallipäällikkö Latvalankin

Lue lisää: Kalle Rovanperä teki historiaa – eilen 22 vuotta täyttänyt suomalainen on rallin nuorin maailman­mestari

Lue lisää: Euroopan mestari Topi Raitanen kehitti suomalaisjuoksijoille lempinimen, joka naurattaa

Lue lisää: Topi Raitanen voitti esteiden Euroopan mestaruuden: ”Hieno hetki, tämän eteen on tehty paljon töitä”

Lue lisää: Topi Raitanen ja Kristiina Mäkelä näyttivät kaikille, mitä voi tapahtua, kun periksi ei anneta

Lue lisää: Kerttu Niskanen taisteli Tour de Skin loppunousun viimeisellä kilometrillä kokonaiskilpailussa toiseksi

Lue lisää: Lassi Etelätalo heitti EM-pronssia ja paransi roimasti ennätystään: ”Piti antaa potut pottuina”

Lue lisää: Tätä ei ole nähty koskaan aikaisemmin – Natalia Kuikan valinta on historiallinen

Lue lisää: Natalia Kuikka voitti Yhdysvalloissa historiallisen mestaruuden

Lue lisää: Emil Ruusuvuori kiipesi uransa parhaaseen sijoitukseen ATP-listalla

Lue lisää: Emil Ruusuvuoren peli Tukholmassa palauttaa mieleen vuoden 2001 ja Jarkko Niemisen

Lue lisää: Venla Harju suunnisti EM-kultaa, ruotsalais­tähti sekoili – ”En tiedä, mitä hän tekee”

Lue lisää: Venla Harju nappasi keskimatkalla pronssia ja nousi Viron EM-kisojen menestyneimmäksi naiseksi