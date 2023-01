Mielenilmaukset rokotevastaista Djokovicia vastaan on kielletty Australian avoimissa

Tenniksen Australian avointen tapahtumajohtaja uhkaa ajaa protestoijat katsomosta, jos sieltä kritisoidaan Djokovicin osanottoa.

Tenniksen Australian avointen johtaja Craig Tiley jännittää yleisön suhtautumista serbialaiseen Novak Djokoviciin.

Rokotevastainen Djokovic karkotettiin viime vuonna turnauksesta ja koko maasta, mutta nyt rangaistukset uhkaavat Djokovicin osanottoa kritisoivia katsojia

Tiley ilmoitti Herald Sun -päivälehden haastattelussa, että Djokovicin vastaisista mielenilmauksista seuraa poistaminen katsomosta.

”Jos jotkut katsojat häiritsevät muiden kisakokemusta, heidät poistetaan yhdessä hetkessä katsomosta”, Tiley uhkaili.

”Näitä ihmisiä me emme halua katsomoon. He voivat pysyä poissa tai me potkaisemme heidät pihalle.”

Tiley toivoi katsojilta toisten kunnioittamista.

”Olen aina ihaillut Melbournen yleisössä sitä, että osaavat arvostaa urheilua ja urheilijoiden taituruutta hienommin kuin missään muualla Australiassa. Odotan, että yleisö pitää sen kunniassa myös nyt.”

Australian avoimet alkaa maanantaina, mutta turnauksen yhdeksän kertaa voittanut Djokovic astelee maksavan yleisön eteen jo perjantaina näytösottelussa australialaista Nick Kyrgiosia vastaan. Ottelu on loppuunmyyty.

Viime vuonna Djokovicin karkotus jakoi mielipiteet kaupungissa, joka oli pitkään suljettu koronapandemian takia.

Viime viikolla Djokovic sai kuitenkin yleisön puolelleen Adelaiden turnauksessa, jonka hän voitti.

Djokovic kiitteli yleisöä lämpimästä vastaanotosta.

”Oli kuin olisin pelannut kotiyleisön edessä. Se oli jotain, mitä en ole kovin montaa kertaa urallani kokenut”, Djokovic sanoi.