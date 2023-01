Lauri Markkanen on täysin ylivoimainen yhdessä NBA-tilastossa

Kukaan ei pärjää Markkaselle, kun vertaillaan sekä donkkeja että kolmosia yhdessä.

Lauri Markkanen on donkannut tällä kaudella jo yli 70 kertaa.

Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen pelaa elämänsä parasta koripalloa, ja mies on murskannut niin omia, seuransa kuin koko NBA:n ennätyksiä tämän kauden aikana.

Markkanen on esittänyt parketilla aiempaa huomattavasti monipuolisempia otteita, ja siitä kertoo erityisesti yksi tilasto, jossa hän on täysin ylivoimainen.

Markkasen pistekeskiarvo tällä kaudella on mainio 24,5, mikä oikeuttaa NBA:n listalla sijaan 18. Levypalloja käsiin on tarttunut keskimäärin 8,5, millä irtoaa 24. sija. Markkanen on molemmissa kategorioissa selvästi edellä aiempien kausien keskiarvoa.

Markkanen tuli tunnetuksi erityisesti isoksi mieheksi mainiona kolmen pisteen heittäjänä. Tällä kaudella hän on kuitenkin donkannut enemmän kuin koskaan aiemmin. Yhden ottelun ennätys syntyi Chicago Bullsia vastaan viime viikolla, kun Markkanen donkkasi peräti kahdeksan kertaa.

NBA-toimittaja Andy Larsen julkaisikin sunnuntaina varsin mielenkiintoisen tilaston. Larsenin laskujen mukaan Markkanen oli ylivoimaisella erolla ainoa pelaaja koko sarjassa, joka on heittänyt vähintään 70 kolmen pisteen koria ja donkannut vähintään 70 kertaa.

The Salt Lake Tribune -lehden toimittajana toimivan Larsenin mukaan vähintään 70 donkkia esittäneistä toiseksi eniten kolmosia oli heittänyt Houston Rocketsin Kenyon Martin Jr., jolla onnistumisia oli 33. Markkasella onnistuneita kolmosia oli sunnuntaina 116 ja nyt jo 120.

Vähintään 70 kolmosta upottaneista toiseksi eniten donkkeja oli lyönyt koriin Portland Trail Blazersin Jerami Grant, jolla donkkeja oli 42. Nyt Grantilla on 45 onnistunutta donkkia ja Markkasella jo 76.

Markkanen on NBA:n donkkilistalla sijalla 11. Kärjessä on Milwaukee Bucksin Giannis Antetokounmpo 113 donkilla.

Utah Jazzin kausi alkoi mainiosti, mutta viime viikkoina tuloksena on ollut niukkoja tappioita yksi toisensa jälkeen. Viime yönä kaatui kuitenkin Markkasen entinen seura Cleveland Cavaliers lukemin 116–114, ja Markkanen heitti 25 pistettä.

Jazz on läntisessä konferenssissa nyt kymmenentenä. Sillä on 44 ottelusta 21 voittoa ja 23 tappiota, eli voittoprosentti on 47,7. Kuuden parhaan joukkoon ja suoraan pudotuspelipaikkaan vaaditaan tällä hetkellä voittoprosenttia 51,2.

