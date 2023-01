NBA:ta seuraavat toimittajat arvostavat Lauri Markkasta.

30 koripallosarja NBA:ta tarkasti seuraavaa toimittajaa on äänestänyt kauden puolivälissä, ketkä pelaajat ovat isoimpia suosikkeja voittamaan keväällä jaettavia palkintoja. Asiasta kerrottiin NBA:n verkkosivuilla.

Utah Jazzia edustava Lauri Markkanen sai huikaisevan äänivyöryn Vuoden kehittyneimmän pelaajan (Most Improved Player) palkinnon saajaksi. Peräti 53 prosenttia toimittajista oli sitä mieltä, että pysti kuuluisi tämänhetkisten näyttöjen perusteella Markkaselle.

Äänestystuloksissa toisena oli Oklahoma City Thunderin Shai Gilgeous-Alexander, joka sai 33 prosenttia äänistä.

Toimittajat Sarah Kustok ja Mark Medina ruotivat äänestystuloksia NBA Pulse -podcastissa.

Kustokin mielestä Markkasta on ollut hauskaa katsoa alkukaudella.

”Aiemmilla kausilla minulle jäi sellainen tunne, että Markkasella jäi kuti piippuun eikä hän pystynyt realisoimaan potentiaaliaan”, Kurdok totesi.

25-vuotias Markkanen on pussittanut tällä kaudella 24,5 pistettä per peli, joka on hänen uransa ylivoimaisesti paras saldo. Levypalloja hän on kahminut 8,5 ottelua kohden – ennätys sekin.

Viime kaudella samat lukemat olivat 14,8 ja 5,7.

”Markkanen on ollut merkittävässä roolissa Jazzin menestyksessä. Hän on paukuttanut uransa parhaita tilastoja. Viime kuussa hän kehui minulle päävalmentajansa Will Hardya. Hän on saanut Markkasen kotiutumaan mainiosti joukkueeseen, ja Jazzin pelitapa tukee Markkasen vahvuuksia”, Medina sanoi podcastissa.

Medinan mielestä Markkanen hyötyy myös siitä, että hänelle pelataan palloa hyviin heittopaikkoihin. Samaa ei tapahtunut suomalaisen edellisissä seuroissa Chicago Bullsissa ja Cleveland Cavaliersissa.

”Viime syksyn EM-turnaus Suomen maajoukkueen mukana auttoi Markkasta valtavasti. Hän pääsi kuntoon. Kokemus maajoukkueessa myös paransi hänen itseluottamustaan, mikä näkyy kentällä”, Medina jatkoi.

Vuoden kehittyneimmän pelaajan palkinnon voitti viime kaudella Memphis Grizzliesin Ja Morant.

Utah Jazz on tositoimissa seuraavan kerran lauantain vastaisena yönä, jolloin se kohtaa Orlando Magicin. Jazz on Läntisen konferenssin viimeisellä pudotuspelipaikalla.