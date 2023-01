Antti Aarnio-Wihuri on seurannut Tuukka Taposen uraa jo useamman vuoden.

Tuukka Taponen on miljardööri Antti Aarnio-Wihurin uusin suojatti.

Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen, 16, saa monialayritys Wihurista todennäköisesti pitkäaikaisen tukijan. Näin kertoo yrityksen pääomistaja Antti Aarnio-Wihuri.

Tiistaina julkistettiin, että Wihuri on Taposen pääyhteistyökumppani vuonna 2023.

"Halusimme tehdä nyt ensiksi sopimuksen tälle vuodelle. Katsotaan, miten se tässä alkaa sujumaan. Todennäköisesti teemme pitkän sopimuksen (Taposen kanssa) vielä tämän vuoden aikana”, Aarnio-Wihuri kertoi keskiviikkona.

82-vuotias Aarnio-Wihuri tunnetaan innokkaana autourheilumiehenä, joka kilpaili 1960- ja 1970-luvulla niin rallissa kuin rata-autoilussakin.

Sittemmin hän on puhunut suomalaisen moottoriurheilun puolesta ja monialayritys Wihuri on sponsoroinut F1-kuski Valtteri Bottasta 18 vuoden ajan aina vuoden 2018 loppuun saakka.

Yrityksen on kerrottu tukeneen Bottasta yhteensä yli 20 miljoonalla eurolla.

Nyt Taponen siis saa suomalaisyhtiön tuekseen samaan tapaan kuin Bottas aiemmin.

Tällä viikolla Taponen on ajanut Dubain F4-testeissä Wihurin logot ajohaalarissaan ja autonsa kyljessä. Loppuviikolla hän ajaa uransa ensimmäiset kansainväliset F4-kisansa siellä.

Antti Aarnio-Wihuri kertoo seuranneensa Taposen uraa tiiviisti useamman vuoden.

"Hän on ollut meidän listoillamme jo pari kolme vuotta. Ei ole siis sillä tavalla mikään uusi löytö.”

Viime vuosien aikana Taponen on menestynyt kartingradoilla. Hän voitti vuonna 2021 OK-luokan maailmanmestaruuden historian ensimmäisenä suomalaiskuljettajana. Viime vuonna hän nappasi samoista karkeloista MM-hopeaa.

Lokakuussa Taponen teki jälleen historiaa, kun hänet valittiin ensimmäisenä suomalaiskuljettajana Ferrarin junioriakatemiaan.

Tuukka Taponen hyppäsi täksi kaudeksi kartingautosta formulan rattiin.

Taposen mittavasta ansioluettelosta huolimatta nuoren miehen luonne oli ratkaiseva seikka siinä, että Wihuri-yhtiö päätti hypätä kuljettajan taustalle.

"Hän on luonteeltaan sen tyyppinen ihminen, jollaista tuolla formulakisoissa tarvitaan”, Aarnio-Wihuri toteaa ja jatkaa:

”Vaikka tuollaisessa autourheiluhommassa pitää olla uskoa omiin kykyihin ja määrätynlaista rohkeutta, on löydyttävä myös järkevää harkintakykyä, sillä palkinnot jaetaan yleensä vasta siellä maaliviivalla.”

Taposelta, kuten myös yhtiön entiseltä suojatilta Bottakselta, tällaista harkintakykyä löytyy.

Toisena merkittävänä seikkana Aarnio-Wihuri nostaa esiin sen, miten omistautunut Taponen on lajille.

"Autourheilu on sellaista hommaa, että jos ei siihen itse usko ja sitä halua, niin siitä ei myöskään tule mitään.”

Aarnio-Wihuri kertoo tavanneensa Taposen useaan otteeseen kasvotusten. Viimeisin kohtaamisista tapahtui pari viikkoa sitten, kun nuori kuljettaja saapui Wihurin pääkonttorille lyömään sponsorointisopimuksen lukkoon.

"Juotiin kahvia ja juteltiin”, Aarnio-Wihuri kuvaili kaksikon tuoreinta tapaamista.

Aarnio-Wihurilta löytyy uskoa siihen, että uusi suojatti voisi – Bottaksen tavoin – kavuta formulamaailmassa aina kuningasluokkaan asti ja siellä palkintokorokkeelle.

Tästä huolimatta Aarnio-Wihuri ei halua asettaa nuorelle kuljettajalle liiallisia paineita, sillä hän tuntee moottoriurheilumaailman karut realiteetit hyvin.

"Taponen on vasta aloittamassa formulapuolella, ja tästä on pitkä matka siihen, että ajetaan ykkösissä ja vielä pidempi matka siihen, että saadaan sieltä pysti kainaloon. Hänellä on mahdollisuuksia, mutta aika näyttää, miten asiat menevät. Aina toiveet eivät toteudu, vaikka niihin uskoisi miten kovasti. Matkalle voi tulla kaikenlaista.”

Tuukka Taponen kilpailee loppuviikosta uransa ensimmäisissä kansainvälisissä formulakisoissa, F4-sarjassa Dubaissa. Maanantaina hän ajoi F4-testipäivän nopeimman kierrosajan.