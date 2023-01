Yksittäisten pelaajien yli 40 pisteen otteluita on tällä tahdilla tulossa ennätysmäärä.

Helsinki

Tammikuun viidentenä päivänä Lauri Markkanen heitti Houston Rocketsia vastaan ensimmäisen kerran NBA-urallaan yli 40 pistettä ja jäi vain viime hetkien epäonnistuneen kolmosen päähän 50 pisteen rajan rikkomisesta.

Samankaltaisia uutisia on NBA-koripalloliigasta kuultu viime viikkoina useammin kuin koskaan.

Joulukuun 23:nnen ja tammikuun toisen päivän välisinä kymmenenä pelipäivänä NBA:ssa nähtiin 27 ottelua, joissa yksittäinen pelaaja heitti vähintään 40 pistettä.

Tällaista kymmenen pelipäivän sarjaa ei ole koskaan aiemmin nähty NBA:ssa, ja ajanjaksoon osuivat myös Cleveland Cavaliersin Donovan Mitchellin 71 pisteen sekä Dallas Mavericksin Luka Doncicin 60 pisteen, 20 levypallon ja 10 syötön mestarinäytteet.

Tämän viikon torstaihin mennessä NBA:ssa oli nähty jo 95 ottelua, jossa yksittäinen pelaaja on heittänyt vähintään 40 pistettä.

Tällä tahdilla NBA-pelaajat rikkovat liigan ennätyksen 40 pisteen otteluiden määrässä. Ennätys on peräisin kaudelta 1961–1962. Silloin liigassa nähtiin 142 vähintään 40 pisteen puhdetta.

Miksi pisteitä syntyy enemmän?

”Se on yhdistelmä kolmen pisteen heittämistä, sitä, miten peliä tuomaroidaan ja pelataan. Tahti on noussut isosti. Tuntuu, että peli on nopeutunut ja muuttunut avoimemmaksi viime vuosina. Ja nykyajan pelaajat ovat oppineet kuljettamaan ja heittämään nuoresta pitäen. Kun kaverit tulevat liigaan, heidän taitotasonsa on vaikuttava, heidän pallonkäsittelynsä ja heittämisensä. Liiga on siirtynyt pois vanhan ajan korinaluspelaamisesta, peliä pelataan nykyisin kaukana korista”, Golden State Warriorsin päävalmentaja Steve Kerr arvioi viime viikolla.

Yksinkertainen selitys tämän kauden yksittäisten pelaajien koritalkoille on, että NBA:ssa tehdään ylipäätään enemmän pisteitä kuin vuosikymmeniin.

NBA-joukkueet ovat tällä kaudella heittäneet 113,8 pistettä ottelua kohti, kun vielä kymmenen vuotta sitten keskiarvo oli 98,1.

Viimeksi NBA-joukkueiden pistekeskiarvo on ollut nykyistä korkeammalla kaudella 1969-1970, jolloin liigan 14 joukkuetta heittivät keskimäärin 116,7 pistettä ottelua kohti.

Viime kauden korikuningas oli Philadelphian Joel Embiid, joka ylitti liigan ainoana miehenä 30 pisteen keskiarvon (30,6). Tällä kaudella viisi pelaajaa on heittänyt yli 30 pistettä ottelua kohti.

Peliaika ja korinteko on tällä kaudella keskittynyt aiempaa enemmän tähdille. Se pätee myös Markkaseen, joka on tällä kaudella pelannut 34 minuuttia ottelua kohti, enemmän kuin koskaan aiemmin NBA-urallaan.

ESPN:n tilastojen mukaan NBA-joukkueiden paras pistemies on tällä kaudella tehnyt 25 prosenttia joukkueensa pisteistä, mikä on korkein osuus kahteentoista vuoteen.

Kasvaneiden pistemäärien takana ovat viime vuosien muutokset koripalloilun hyökkäystaktiikassa. Niistä näkyvin on ollut kolmen pisteen korien lisääntyminen. Pelin vauhti on myös kasvanut.

Vauhtia on osaltaan kasvattanut NBA:n täksi kaudeksi tekemä sääntömuutos, joka ankaroitti sääntöjä siirtymätilanteiden virheistä.

"Siirtymätilanteiden puolustus tässä liigassa on kaikkien aikojen huonoimmalla tolalla. Pelistä on tullut erittäin löysää ja pelaajat ovat niin lahjakkaita, että isoja korintekoiltoja tulee paljon”, Steve Kerr sanoi.