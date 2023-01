Elisa Viihde Viaplay lähetti asiakkailleen kirjeen väärällä otsikolla mutta enemmän tunteita kuumentaa kirjeen asiasisältö.

Elisa Viihde Viaplay on lähestynyt tilaajiaan kirjeellä, joka on hämmentänyt asiakaskuntaa. Kirje oli otsikoitu seuraavasti: Elisa Viihde Viaplay -tilauksesi hinta muuttuu. Kirjeen sisällössä ei löytynyt sanaakaan hintatiedoista, mutta sen sijaan siinä kerrottiin urheilutapahtumien live-katsomiseen liittyvistä rajoituksista.

Erika Miramo työskentelee Viaplay Groupissa tittelillä Head of Marketing & PR. Hänen mukaansa edellä mainittu kirje karkasi maailmalle väärillä tiedoilla.

” Kirjeessä, joka ehti mennä osalle meidän asiakkaista oli tekninen virhe eli väärä otsikko”, Miramo sanoo.

Kirjeessä ei puhuta mitään hintojen muutoksesta, kuten otsikko antoi ymmärtää.

"Kirje koski yleisiä muutoksia ja live-striimien rajoituksia.”

Miramon mukaan palvelun asiakkaat saavat uuden kirjeen, jossa otsikko vastaa sisältöä hieman tarkemmin kuin ensimmäisessä viestissä.

Yleiset muutokset liittyvät Miramon mukaan vuoden vaihteessa voimaan tulleisiin EU:n kuluttajaehtoihin. Live-striimauksia rajoitetaan siten, että jatkossa samaa live-urheilutapahtumaa voi seurata vain yhdeltä päätelaitteelta kerrallaan.

"Kaikki palveluntarjoavat rajoittavat striimejä johonkin, ja meillä se on ollut kaksi.”

Miramon mukaan tätä mahdollisuutta on käytetty väärin.

”Meillä on tietoa, että tunnusten jakaminen talouden ulkopuolelle on ongelma. Siitä on olemassa tuore Mediavisionin tutkimuskin, ja käyttöä seurataan alalla koko ajan.”

Miramo muistuttaa, ettei helmi-maaliskuussa voimaan tuleva rajoitus ei estä kahta henkilöä käyttämästä palvelua samanaikaisesti.

"Urheilun osalta se koskee vain saman ottelun live-katsomista. Esimerkiksi kahta eri valioliigan ottelua voi katsoa samaan aikaan.”

Viaplay on saanut asiakkailtaan viestejä muutoksesta.

” Asia herättää tunteita. On tullut jonkin verran palautetta ja sitä on käyty päivän mittaan läpi”, Miramo sanoo.

Sosiaalisessa mediassa Viaplayn ilmoitus on herättänyt kovasti kritiikkiä. Otsikon tieto hinnan muutoksesta ärsytti monia ja yhtä lailla katselumahdollisuuksien rajoittaminen.

Markus Nurmio ilmoitti näkemyksensä Twitter-tilillään tylyyn sävyyn. Hän epäili, että palvelujen tilaajamäärä laskee jo kymmenillä prosenteilla.

” Mitä hemmettiä @ViaplayUrheilu ? Rahat varmaan lopussa ja tehdään näin. Rip viaplay. Tilaajamäärä tulee laskemaan kymmeniä prosentteja”, Nurmio kirjoitti.

Twitterissä harmiteltiin myös sitä, etteivät saman talouden jäsenet pysty katsomaan hohdokasta ottelua samaan aikaan kotona ja mökillä – tai kotona ja työmatkalla.

Miramo ymmärtää mökkikansa huolen, mutta hänen mukaansa yhtiöllä ei ole teknistä tapaa erotella käyttöä eri paikoista.

”Sen takia muutos koskee kaikkia asiakkaita.”