Arvostettu The Athletic ennustaa Lauri Markkasta tähdistö­otteluun: ”Melko päivän selvää”

Lauri Markkanen kisaa The Athleticin mukaan neljän pelaajan kanssa kolmesta vaihtopelaajan paikasta.

Lauri Markkasella on yhä mahdollisuudet nousta NBA:n tähdistöotteluun.

Koripallon NBA-liigan tähdistöotteluun yltävien pelaajien tilanne puhuttaa tällä hetkellä.

Yksi pohdinnan kohde on Utah Jazzin suomalaispelaaja Lauri Markkanen, jonka pääsy himoittuun tähdistöotteluun voi ratketa aivan kalkkiviivoilla.

Avausviisikkoon Markkanen tuskin yltää, sillä faniäänestyksessä hän on yhä seitsemäntenä Läntisen konferenssin etukenttäpelaajien paikalle.

Faniäänestyksen painoarvo on 50 prosenttia, aktiivipelaajien 25 ja myös mediapaneelin 25 prosenttia. Avausviisikot julkistetaan 26. tammikuuta.

Avausviisikon lisäksi tähdistöotteluun valitaan vaihtopelaajat, joiden valinnasta vastaavat NBA-joukkueiden päävalmentajat.

Aiemmin Bleacher Report arvioi, että Markkanen ei aivan yltäisi tätäkään kautta tähdistöotteluun, mutta arvostettu The Athletic nostattaa suomalaisen mahdollisuuksia.

”Vaikka hän ei ehkä olekaan tunnettu nimi, hänen tapauksensa on melko päivän selvä”, The Athletic kirjoittaa.

The Athletic korostaa, että Markkanen on ollut kauden suurimpia yllättäjiä ja että hän on selkeä suosikki ”eniten kehittyneen pelaajan” -palkintoon.

The Athtleticin arvion mukaan lännen avausviisikon etukentän pelaajat ovat Nikola Jokić, Anthony Davis ja LeBron James.

The Athleticin mukaan Markkanen kuuluu viiden pelaajan joukkoon, joista kolme etukentän vaihtopelaajaa valitaan. Etu- ja takakenttäpelaajien lisäksi valmentajat valitsevat joukkueisiin kaksi pelaajaa, jotka voivat olla minkä tahansa pelipaikan pelaajia.

The Athletic listaa Markkasen kilpailijoiksi Shai Gilgeous-Alexanderin (Oklahoma City Thunder), Ja Morantin (Mephis Grizzlies), Domantas Sabonisin (Sacramento Kings) ja Zion Williamsonin (New Orleans Pelicans).

NBA:n tähdistöottelu pelataan 19. helmikuuta.