Vaikka kausi on täysin kesken, varovaiset puheet Arsenalin Valioliigan mestaruudesta ovat jo alkaneet.

Arsenalin kannattajien suuret riemunaiheet ovat olleet viime vuosina kortilla jalkapallon Englannin Valioliigassa, sillä lontoolaisseura ei ole sijoittunut kuudella edelliskaudella kertaakaan viidettä sijaa paremmin. Tällä hetkellä asiat rullaavat Arsenalin näkökulmasta kuitenkin loistavasti, sillä joukkue johtaa sarjaa.

Toisena oleva Manchester City on jäänyt Mikel Artetan valmentamasta Arsenalista viisi pistettä. Arsenalin saldo kauden 17 liigaottelusta on 14 voittoa, kaksi tasapeliä ja yksi tappio.

Hallitsevan mestarin Cityn päävalmentaja Pep Guardiola myönsi viime viikolla, että nykyvireisen Arsenalin saaminen kiinni on vaikeaa.

”Meidän täytyy olla lähes täydellisiä ja toivoa, että he menettävät pisteitä”, Guardiola sanoi AFP:n mukaan.

Arsenalin tuoreimmasta Valioliigan mestaruudesta on pitkä aika, sillä se on vuodelta 2004. Tuorein Englannin cupin ykkössija on sentään vuodelta 2020.

Entinen Arsenalin mestarivalmentaja Arsene Wenger totesi jo syyskuussa, että lontoolaisryhmällä on tällä kaudella eväitä ykköseksi.

”Heillä on hyvä mahdollisuus. En näe yhtään täysin dominoivaa joukkuetta liigassa”, Wenger sanoi Sky Sportsille.

Kausi on täysin kesken, joten mestaruuspuheet ovat ennenaikaisia, mutta Arsenalin nykyvire ei ole sattumaa. Arsenal on päästänyt Newcastlen jälkeen toiseksi vähiten maaleja ja tehnyt Cityn jälkeen toiseksi eniten.

Hyökkäysonnistumisia on tullut laajalti, joten Arsenal ei ole ollut yhden maalitykin varassa. Joukkueen tämän kauden parhaat maalintekijät ovat olleet Martin Ødegaard ja Gabriel Martinelli, jotka ovat tehneet seitsemän liigaosumaa mieheen.

Arsenalin tämän kauden avauskokoonpano on pysynyt loukkaantumisia lukuun ottamatta melko vakiona. Arsenalin kotisivujen mukaan Arteta oli tehnyt ennen tapaninpäivän pelikierrosta vain 11 avauksen muutosta koko kauden aikana. Luku on selvästi pienin Valioliigassa.

Vakiintunut avausmiehistö tuo vakautta, mutta samalla monen avainpelaajan kuormitus nousee helposti suureksi. Arsenal on pelannut läpi kauden ryhmityksillä 4–3–3 tai 4–1–4–1, joten Arteta luottaa pelitapaansa.

Viime kauteen verrattuna Arsenalin pallonhallintaprosentti on noussut ja on eri lähteiden mukaan noin 57. Samalla joukkue prässää aiempaa tehokkaammin.

Yksi mittari kuvaamaan prässäämisen aggressiivisuutta on PpDA-luku (Passes allowed Per Defensive Action). Se kertoo, miten monta syöttöä vastustaja keskimäärin tekee ennen toisen joukkueen puolustustekoa, kuten taklausta, katkoa tai rikettä. Tilastopalvelu Opta Analystin mukaan Arsenalin luku on Valioliigan neljänneksi pienin, joten sen prässääminen on melkoisen ärhäkkää.

Arsenalissa on taitavia ja luovia miehiä, kuten Ødegaard, Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesus ja Granit Xhaka, joten vastustajat joutuvat olemaan varpaillaan monen pelaajan kanssa. Samalla Arsenal on ottanut keskikentän paremmin kontrolliinsa.

Myös itseluottamus vaikuttaa olevan korkealla, sillä Arsenal on tehnyt poikkeuksellisen usein ottelun johtomaalin avauspuoliajalla.

Huolia kuitenkin on, sillä tärkeä Jesus on polvivamman takia pitkään sivussa. Arsenalilla on edessään isoja pelejä, sillä joukkue kohtaa tulevana sunnuntaina paikallisvastustaja Tottenhamin vieraissa. Sen jälkeen Arsenal isännöi Manchester Unitedia ja kohtaa Englannin cupissa vieraissa Manchester Cityn.