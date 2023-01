Autourheilu, kuten mikä tahansa huippu-urheilu, on arvaamatonta, mutta Taposella on nyt avaimet käsissään, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Tuukka Taponen on ehtinyt karting-urallaan saalistaa monta pokaalia.

Jääkö Suomi ilman F1-kuskia Valtteri Bottaksen uran jälkeen?

Tätä on pohdittu suomalaisissa autourheilupiireissä, sillä alemmissa formulaluokissa on ollut hyvin hiljaista tai ainakin menestys on korkeintaan kohtalaista ja myös miljoonaluokan rahoitukset ovat puuttuneet.

Mutta sitten tuli Tuukka Taponen.

Lohjalainen, nyt 16-vuotias, Taponen on kisannut karting-sarjoissa melkeinpä voitosta voittoon ja ehtinyt pokata myös MM-kultaa.

Tälle kaudelle Taponen siirtyy F4-sarjaan eli ensimmäiseen varsinaiseen formulaluokkaan. Siirto piti tapahtua jo viime kaudella, mutta autourheilussa kaikki ei mene aina tavoitteiden mukaan, erityisesti rahoituskuviot.

Ajaminen Lähi-idän ja Italian F4-sarjoissa ei sinänsä ole jättiloikka, mutta syksyn ja loppuvuoden aikana taustalla on tapahtunut suorastaan megaluokan loikkia.

Ensin uutisoitiin, että Taponen pääsi Ferrarin akatemiakuljettajaksi. Se on jo ainutlaatuista suomalaiskuskille, mutta innokkaimmat ehtivät jo kuvitella, että Ferrari hoitaa tästä lähtien homman maaliin asti.

Ferrari on ajamiseen hyvänä tukena ja käyntikorttina parempiin alempien formulaluokkien talleihin, mutta merkittävä ongelma oli vielä jäljellä: rahoitus.

Tällä viikolla silläkin suunnalla tuli merkittävä helpotus. Monialayritys Wihuri lähtee tukemaan Taposta ainakin alkavan kauden ajan. Voi arvata, että jos kausi sujuu hyvin, rahoitus jatkuu tulevinakin vuosina.

Rahaa Taponen tarvitsee ja paljon. Wihuri rahoitti Bottasta yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla – se sijoitus osui oikeaan. Bottas on jo vuosia ollut miljoonien eurojen palkkaa saava F1-kuski.

Toisin sanoen Taposen F1-unelman esteitä on poistunut merkittävästi ja seuraavaksi on Taposen oman osuuden vuoro: F4-sarjoissa on heti avauskaudella tultava vähintäänkin kohtuullista menestystä ja mieluummin ilman ”kohtuullista”-sanaa, sillä F4:ssä ei kannata pyöriä juuri yhtä kautta pidempään.

Avauskisa oli jo perjantaina Dubaissa: aika-ajojen hieno kolmas sija vaihtui uran ensimmäisessä F4-kisassa kohtuulliseen yhdeksänteen sijaan.

Autourheilu, kuten mikä tahansa huippu-urheilu, on arvaamatonta, mutta Taposella on nyt avaimet käsissään. Ehkäpä F3 Regional vuonna 2024, F3 vuonna 2025, F2 vuonna 2026 ja F1, niin koska?

Vuonna 2027 Taponen on 20-vuotias. Kun Ferrarin nykyinen F1-kuski Charles Leclerc siirtyi kartingista silloiseen Formula Renault -sarjaan, hän oli 16-vuotias. Kuten Taponen on nyt. Leclerc aloitti F1-sarjassa 20-vuotiaana...

Lähi-idän F4-sarjan ensimmäinen kisaviikonloppu jatkuu lauantaiaamuna kahdella osakilpailulla Dubaissa.