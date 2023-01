Ruotsin tv:ssä esitetty Armand Duplantis -dokumentti kuvaa ajoittain vaikeaa valmennussuhdetta omaan isään.

Ruotsin tv:ssä eli SVT:ssä on viime aikoina esitetty Born to fly -nimistä dokumenttielokuvaa seiväshyppääjä Armand Duplantisista, joka 23 ikävuoteen mennessä on saavuttanut lajissaan olympiavoiton 2021, MM-kullan 2022 sekä EM-kullat 2018 ja 2022.

Lisäksi identiteetiltään amerikkalainen ruotsalaisurheilija on vuosina 2020–2022 laittanut maailmanennätystä uusiksi viidesti ja hinannut sen 616 sentistä 621:een.

Brennan Robideaux’n ohjaama, 2022 valmistunut Born to fly sisältää muun muassa ainutlaatuista kuvamateriaalia megatähden lapsuudesta.

Tämä harjoittelee jo 3–4-vuotiaana seiväshyppyä valmentajaisänsä, parhaimmillaan 580 hypänneen Greg Duplantisin talonsa takapihalle rakentamalla hyppypaikalla Louisianan Lafayettessa.

Perheen muista pojista toisesta tuli nuorten arvokisatason seiväshyppääjä ja toisesta baseball-ammattilainen.

Kun perheen sisällä vuosikausia ”Mondoksi” kutsuttu Duplantis on ehtinyt parinkymmenen vuoden ikään ja siirtynyt yliopistosta yhden lukuvuoden jälkeen ammattilaiseksi, hän saa mielestään loistavan idean.

Avovaimo Desire Inglanderissa on ollut Armand Duplantisille ruotsinopettajaa kerrakseen.

Nuorukainen haluaisi vaihtaa virallisesti etunimensä Mondoksi ja konsultoi asiasta perheen juristia videopuhelussa.

Lakimies kehottaa selkein sanoin urheilijaa pitämään tuotenimensä ja etunimensä erillään. Kun Duplantis jatkaa vastaanväittämistä, juristi ottaa esimerkin dokumentinteon aikaan elossa olleesta brasilialaisesta jalkapallolegendasta Edson Arantes do Nascimentosta eli Peléstä:

”Kuulehan: oliko Pelén oikea nimi Pelé?x” juristi kysyy ja keskustelu päättyy siihen.

Isän vetämissä kovissa harjoituksissa kummankin pinna kiristyy säännöllisesti.

”Tuo poika on kipu pe....ssä. Herkkänahkainen kuin joku Elton John”, isä huokaisee erään sanaharkan päätteeksi.

Isä Greg Duplantis on entinen huippuhyppääjä ja nykyinen -valmentaja, johon poika dokumenttielokuvassa sanoo luottavansa ”99,9-prosenttisesti”.

Ennustajanlahjoillaan Duplantis ei häikäise. Voitettuaan Berliinissä 2018 EM-kultaa nuorten ME-tuloksella 605 hän vierailee Skavlan-haastatteluohjelmassa, jossa arvelee, että pystyy ”parhaimmillaan” hyppäämään 620.

Suomessa Armand Duplantis on Tilastopaja-datapalvelun mukaan kilpaillut vain kerran, ja voittoprosentti on täysi sata. Tampereelta lähti 2018 matkaan nuorten maailmanmestaruus.

Kun kamera vierailee Duplantisin ylioppilasvalmistujaisissa, yleisö saa makua siitä, miksi hän päätti edustaa äitinsä kotimaata ja nykyistä asuinmaataan Ruotsia eikä kotimaataan USA:ta.

Duplantis kysyy vieressään istuvalta tytöltä, onko tällä mitään tietoa siitä, mitä on seiväshyppy. Vastaus on ei. Euroopassa rata- ja kenttäurheilijan näkymä on sekä taloudellisesti että arvostuksellisesti paljon valoisampi.

Erityisen syvältä isää ja poikaa viiltävät kotipuolen väen kommentit Ruotsin edustamisesta. Paikallisradion ohjelmassa ”takinkääntäjä” Duplantis saa soittajilta armotonta kohtelua edustusmaavalinnastaan.

Kun Duplantis alkoi edustaa Ruotsia 2015, hänen ruotsintaitonsa oli erittäin heikko. Vuonna 2021 hän muutti Ruotsiin ja asuu nykyään tyttöystävänsä Desire Inglanderin kanssa Tukholman keskustassa. Äitinsä kieltä hän hallitsee nykyään erinomaisesti.

Alkavalla hallikaudella Duplantis aikoo kilpailla muutaman kerran, mutta ei ole päättänyt, osallistuuko EM-hallikisoihin Istanbulissa maaliskuun alussa. Ulkoratakauden päätavoitteita ovat MM-kullan puolustaminen Budapestissa elokuussa ja uusi maailmanennätys.