Riitta-Liisa Roponen, 44 , aikoo puolustaa vapaan kympin mestaruuttaan.

Aikooko äskettäin Tour de Ski -kiertueella toiseksi taistellut Kerttu Niskanen jättää ensi viikolla Tampereen SM-kisat väliin?

Tämä kysymys heräsi, kun Niskasen nimi ei ilmestynyt perjantai-iltana määräaikaan eli klo 21:een mennessä SM-kisojen ilmoittautuneitten listalle Hiihtokalenteri.fi-palvelussa.

HS ei tavoittanut perjantaina Niskasta kertomaan, mistä on kyse.

Lauantaina aamulla Niskanen viestitti HS:lle, että hän ei kilpaile Tampereen SM-hiihdoissa. Hän perusteli ratkaisuaan sillä, että tarvitsee nyt hyvän harjoitusjakson.

”Harjoittelen pätkän tässä”, Niskanen viestitti.

Hiihtoliiton kilpailujen johtajan Hannu Koivusalon mukaan ilmoittautumisen määräajan umpeutuminen ei ole ehdoton, vaan takaportti on olemassa.

Vaikka Niskanen ei ilmoittautunut ajoissa, hän olisi kyllä päässyt halutessaan SM-ladulle.

”Se on tuomarineuvoston asia. Käytäntö on ollut viime vuosina sen suuntainen, että jos sieltä on jälkikäteen tullut ilmoittautumisia, niin kyllä niitä on otettu mukaan”, Koivusalo sanoi.

Tampereen SM-hiihdoista on tulossa osanottajajoukon perusteella varsin kovatasoiset verrattuna vuoden takaisiin kauden ensimmäisiin SM-kisoihin.

Silloin Imatran SM-ladulta puuttui suurin osa maajoukkuehiihtäjistä, koska he olivat palautumassa vain muutamaa päivää aiemmin päättyneeltä Tour de Skiltä.

Nyt Kerttu Niskasta lukuun ottamatta kaikki maajoukkuehiihtäjät ovat ilmoittautuneet Tampereelle vähintään yhdelle kolmesta matkasta.

Monille maajoukkuehiihtäjille on kertynyt jopa kilpailuvajetta, mistä kertoi osaltaan esimerkiksi se, että tällä kaudella vain kahdesti kilpaillut Ristomatti Hakola etsi aiemmin tällä viikolla Instagramissa itselleen vastustajaa harjoituskilpailuun.

Yllätyksenä voi pitää sitä, että tuore Vuoden urheilija Iivo Niskanen on ilmoittautunut lauantain 15 kilometrin (v) lisäksi myös sunnuntaina hiihdettävään perinteisen sprinttiin.

On myös mahdollista, että Niskanen kilpailee jo perjantaina vapaan sprinttiviestissä, johon hänen edustamansa Puijon Hiihtoseura on ilmoittanut kaksi joukkuetta. Vuonna 2019 Niskanen ja Perttu Hyvärinen voittivat sprinttiviestin mestaruuden.

Riitta-Liisa Roponen, 44, aikoo puolustaa mielimatkansa 10 kilometrin (v) Suomen mestaruutta Kaupin laduilla. Roposen nimi löytyy tälle matkalle ilmoittautuneitten joukosta.

Kun vapaan kymppi hiihdettiin edellisen kerran SM-kisoissa kaksi vuotta sitten Pyhäjärvellä, Roponen vei mestaruuden. Silloin hän valmistautui täysipainoisesti edessä oleviin Oberstdorfin MM-kisoihin.

Siellä hän sijoittui 42-vuotiaana tällä samalla matkalla parhaana suomalaisena hienosti kymmenenneksi ja hiihti tutun luotettavasti riemastuttavan MM-pronssin saavuttaneessa viestijoukkueessa. Se oli Roposelle kahdeksas arvokisamitali.

Nyt Roposen kansainvälinen hiihtoura on ohi, mutta ilmoittaessaan asiasta viime kauden lopussa hän sanoi, että harjoittelu ja kilpaileminen jatkuvat kansallisella tasolla.

”Suunnitelmissa on joitakin kisoja Suomessa. En tiedä, vielä milloin ja missä. Aion jatkaa samalla mielellä kuin kesälläkin. Panen itseni koviin paikkoihin ja nautin siitä tekemisestä”, Roponen sanoi lokakuussa HS:lle.

Näin on myös tapahtunut. Hiihtoliiton tulospalvelun mukaan Roponen on kilpaillut aiemmin tällä kaudella kaksi kertaa.

Oloksen kansainvälisissä Tykkikisoissa marraskuussa hän sijoittui vapaan kympillä 11:nneksi, neljänneksi parhaana suomalaisena.

Viikkoa myöhemmin Suomen cupin vapaan kympillä Taivalkoskella Roposen sijoitus oli viides.

”Tykkään edelleen kilpailla ja tehdä itselleni haasteita. Ne ovat omalle mielelle mukavia tapahtumia”, Roponen sanoi lokakuussa.

Uutista päivitetty klo 9.20 sen jälkeen, kun Kerttu Niskanen vahvisti, että hän ei kilpaile SM-kisoissa.