”Atlantin yli on päästävä ehjänä” – Tulikettu-vene joutuu hiljentämään vauhtiaan

Iso aalto iski kriittiseen osaan purjeveneen ensimmäisessä kilpailussa. Tulikettu-tiimin kippari Arto Linnervuo: ”Sama kuin formula 1 -autosta hajoaisi peräsiipi.”

Suomalainen Tulikettu-purjevene on puolivälissä ensimmäisellä kisamatkallaan Atlantilla.

Arto Linnervuon kipparoima Tulikettu osallistuu Royal Ocean Racing Clubin (RORC) avomeripurjehduskilpailuun Transatlantic Raceen, jonka maali on Karibialla Grenadan saarella.

”Kisa on ollut odotetun raskas miehistölle. Tulikettu on vaativa vene. Se edellyttää jatkuvaa aktiivista ajoa”, Linnervuo raportoi mereltä HS:lle.

Lauantaina veneellä oli matkaa maaliin noin 1 500 merimailia, reilut 2 700 kilometriä. Takana oli purjehdittuja maileja suunnilleen saman verran.

Tuliketun yhdeksän hengen tiimi ajaa venettä neljän tunnin vahdeissa: neljä lepää ja neljä ajaa, kun kipparia ei lasketa mukaan vuoroihin.

”Tuliketun keula osoittaa nyt suoraan kohti Grenadaan keskellä Atlanttia. Olemme ensimmäisen puoliskon aikana oppineet paljon veneestä, mutta pitkälle kisalle tyypillisiltä ongelmiltakaan ja yllätyksiltä ei ole vältytty”, Linnervuo kertoo.

Tulikettu on kilpailussa 11. sijalla kaikki luokat huomioiden. Kaikkiaan Atlanttia ylittää 20 avomerivenettä.

Ensimmäiset kisapäivät tiimi otti tarkoituksella rauhallisesti, ettei veneestä hajoaisi mitään.

”Keskityimme lähinnä etsimään optimaalisia yhdistelmiä kisaan eri tuulen voimakkuuksilla ja -suunnilla vaihtamalla paljon purjeita, vetämällä siipeä sisään ja ulos sekä täyttämällä ja tyhjentämällä veneeseen oikaisevaa momenttia niin ikään tuovia merivesitankkeja”, Linnervuo kertoo.

Tulikettu on niin sanottu foilivene, jossa on DSS-siipi. Se on suomalaisveneen valttikortti silloin, kun purjehditaan sivu- tai avotuulissa. Nyt veneet purjehtivat käytännössä myötätuulessa koko matkan.

Tulokettu matkaamassa ensi kertaa Atlantin yli.

Ongelmat alkoivat neljäntenä kisapäivänä. Tulikettu ajoi yli 20 solmun (37 km/h) vauhtia sisään poikkeuksellisen isoon aaltoon jyrkässä kulmassa. Kovan kelin spinaakkeri räjähti päreiksi vesimassojen voimasta.

”Koska halusimme säästää muita ohuempia spinnuja, siirryimme fractional zero - purjeeseen ja hidastimme tarkoituksella kulkua. Tässä vaiheessa ero kärkeen alkoi jälleen kasvaa”, Linnervuo kertoo.

Fractional zero on avotuuli purje, joka ei ole pallokas, kuten spinaakkeri.

Tulikettu pääsi takaisin kovaan vauhtiin ja tuuleen (15 m/s), mutta seuraavana päivänä yksi puomin maston kiinnittävä kriittinen osa, gooseneck, oli murtunut. Myös myötätuulipurjeiden kiinnitys keulapuun päähän oli pettänyt.

”Hiljensimme välittömästi kulkua puomin suojelemiseksi, koska ilman sitä pelkillä keulapurjeilla matkasta Atlantin yli tulisi pitkä ja kilpailullinen purjehdus olisi lopullisesti ohi meidän kohdaltamme.”

Linnervuo vertaa isopurjetta tukevaa puomia formula 1 -autoon, jonka takasiipi rikkoutuu kesken kisan ja vauhtia pitää hiljentää ennen pääsyä varikolle.

”Tästä tärkein oppi oli se, että pystymme hiljentämään Tuliketun vauhtia oikealla hetkellä. Se on tässä vaiheessa projektia olennainen tieto. Kuljimme noin puolitoista vuorokautta selvästi hitaammin puomin suojelemiseksi ja ilman mahdollisuutta käyttää mitään isoja myötätuulipurjeitamme.”

Tuliketun alkuperäiseen tavoitteeseen kuuluu voittaa ensimmäisenä täyssuomalaistiiminä RORC-sarjan kokonaiskilpailu ja sen tärkeimpiä osakilpailuja, kuten legendaarinen vuodesta 1925 joka toinen vuosi järjestetty Rolex Fastnet Race heinäkuussa 2023.

Tuliketun tavoitteena oli päästä maaliin alle kymmenessä vuorokaudessa, mutta nyt Linnervuo laskee siihen menevän enemmän, ehkä yksitoista päivää. Tuliketun nopeutta ei voi nostaa liikaa, että puomi kestää loppuun asti.

Kilpailu alkoi viime sunnuntaina Lanzarotelta.

”Puomissa olevalle vauriolle emme pysty tekemään merellä mitään. Ainoa keino on ajaa kisan maaliin pieni käsijarru päällä lisävahinkojen ja siitä mahdollisesti seuraavan puomin menettämisen välttämiseksi. Atlantin yli on päästävä ehjänä.”

Karibialla Tuliketun tarkoituksen on osallistua RORC Caribbean 600 -kilpailuun Antigualla.

”600 mailin kisa on yksi RORC-sarjan sarjan tärkeimmistä ja legendaarisimmista kilpailuista, jonka haluamme voittaa kokonaan suomalaisella miehistöllä”, Linnervuo sanoo.

Antiguan kilpailussa kierretään ja pujotellaan yhteensä kolmetoista Karibian saarta.

”Siellä on paljon juuri Tuliketulle sopivia osuuksia.”

Tuliketulle on sattunut ja tapahtunut paljon vuoden aikana. Viime keväänä sen luultiin uponneen Pohjois-Atlantilla. Kesän alussa se löydettiin ajelehtimassa aavelaivana Portugalin rannikolla.

Syksyllä vene korjattiin ja uudistettiin telakalla Englannissa.