Manchester Unitedin manageri Erik ten Hag myönsi, että tilanne oli hämmentävä puolustavalle joukkueelle.

Jalkapallon Valioliigan lauantain paikallisottelu Manchester Unitedin ja Manchester Cityn välillä päättyi Untedin kotivoittoon maalein 2–1. Suurin kohu aiheutui Unitedin tasoitusmaalista, jota yllättäen ei hylätty paitsiona.

Tilanteessa pallo syötettiin kohti paitsioasemassa ollutta Marcus Rashfordia, mutta hän ei koskenutkaan palloon vaan takaa tuli Bruno Fernandes, joka laukoi pallon maaliin.

Avustava erotuomari liputti tilanteen paitsioksi, mutta videotarkistuksen jälkeen maali hyväksyttiin.

Ottelun jälkeen Manchester Unitedin manageri Erik ten Hag myönsi, että paitsion puolestakin tilanteen saattoi nähdä.

”Se oli hämmentävä tilanne vastustajan puolustukselle. Säännöt sanovat, että Marcus ei koskenut palloon eikä hän häirinnyt. Bruno tuli takaa, mutta voin nähdä tilanteen toisinkin”, ten Hag totesi BT Sportin haastattelussa BBC:n mukaan.

Manchester Cityn managerille Pep Guardiolalle tilanne oli selkeä paitsio.

”[Paitsioasemasta tullut] Rashford häiritsi maalivahtiamme ja keskuspuolustajiamme. Se on mitä on. Tiesimme, missä pelaamme. Erotuomareilla on vaikeaa näillä stadioneilla”, Guardiola totesi.