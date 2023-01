Jesse Puljujärven rooli Edmontonissa on kutistunut pieneksi.

Las Vegas

45 ottelua, neljä maalia ja kuusi syöttöpistettä. Viime aikoina paikka nelosketjussa.

Jesse Puljujärven kausi on ollut pettymys. Puljujärvi, 24, on ollut suorapuheinen vaikeuksistaan ja totesi jo ennen kautta IS:lle, että oma pelaajaidentiteetti on vielä kysymysmerkki.

Vastauksia ei ole vielä löytynyt. Puljujärvi on tuonut peliinsä uutta ulottuvuutta lisääntyneen taklauspelin kautta.

Kauden neljäs maali syntyi edellisottelussa San Josen vieraana.

”Ihan hyvä, mutta mitäs se peli siinä oli, 6–0:een taisin painaa.”

”No, maali on maali. Sain hyvän kudin. Ei olisi huonolla kudilla mennyt. Ei niitä joka peliin tule”, Puljujärvi ruoti.

Pystytkö nauttimaan jääkiekosta?

”No, kyllä minä pystyn. Otetaan joka pelistä positiiviset asiat, kun saa pelata ja on terve.”

Kun pisteitä tulee harvoin, taklauksista saa nautintoa.

”Tunnepuolella pääsee peliin vähän kiinni.”

Oilers on saanut paranneltua asemiaan lännen pudotuspelitaistossa. Lauantaina tuli maukas 4–3-voitto Vegasista.

”Tällä reissulla ollaan saatu kolme voittoa putkeen. Kyllä se tuo itseluottamusta.”

Ennen San Josea Oilers kohtasi Kaliforniassa myös Anaheim Ducksin ja sitä ennen Los Angeles Kingsin.

Puljujärvi haastettiin Kingsin vieraana toista kertaa tällä kaudella tappeluun. Hän jyräsi kiekosta jo luopuneen Viktor Arvidssonin ja sai kimppuunsa Philip Danault’n.

Suomalainen jäi nyrkkihipassa alakynteen.

”Yritin vain suojella itseäni. Täytyy vähän treenata. Aika hirveän näköistä se oli. En ole kauheasti halunnut replaytä katsella siitä.”

”Taklauksen katsoin pari kertaa”, Puljujärvi hymähti.

Toistaiseksi nähtyjen koitosten perusteella Puljujärvestä tuskin on tulossa tappelijaa.

Vai onko?

”Ehkä pikku hiljaa. Jos ei ala maaleja tulemaan, niin aletaan tappelemaan.”

”Ei vaan. Mutta voisi sitä vähän opetella. Ei siitä haittaakaan ole”, Puljujärvi totesi.

Edellisen kerran Puljujärven taklaus kuumensi näin rajusti tunteita marraskuun alussa Nashvilleä vastaan.

Tuolloin Kiefer Sherwood hermostui ja pudotti hanskansa. Torniolainen piti hanskat käsissään ja pyrki vain pitämään Sherwoodin loitolla.

Loppukauteen Puljujärvi etenee maltillisin tavoittein.

”Tavoite on pysyä kokoonpanossa ja tuoda joka ilta jotain kentälle. Kovaa luistelua ja karvaamista.”

Lue lisää: Patrik Laine latasi hattu­tempun – Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen paukuttivat maaleja

Lue lisää: Isyys mullisti Aleksander Barkovin elämän – mutta mikä auttaisi Floridaa?