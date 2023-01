Amir Nasr-Azadani julkaisi CNN:n välityksellä ääniviestin, jossa hän kertoo tilanteestaan iranilaisessa vankilassa.

Iranilainen jalkapalloilija Amir Nasr-Azadani on saanut 26 vuoden vankeustuomion. Nasr-Azadani kertoo tuomiostaan uutissivusto CNN:n julkaisemassa ääniviestissä.

Nasr-Azadania uhkasi myös kuolemantuomio, mutta siltä hän on nyt säästynyt. Iranissa on teloitettu neljä ihmistä marraskuisten mielenosoitusten jälkeen. Nasr-Azadani on ollut vankilassa joulukuusta asti.

Hänen kerrotaan olevan syytettynä osallisuudesta kolmen Iranin turvallisuusjoukkojen jäsenen kuolemaan mielenosoituksessa marraskuussa.

Iranin valtionmedian mukaan Nasr-Azadania syytetään mellakoinnista viranomaisia vastaan. Tuomioistuin katsoi myös, että Nasr-Azadani kuuluu aseelliseen ryhmään ja jalkapalloilija olisi tunnustanut rikoksensa. CNN:n mukaan pidätettyjä on kidutettu ja pakotettu tunnustamaan.

HS kertoi joulukuussa Nasr-Azadanista, jonka joukkuekaverina iranilaisessa Rah-Ahani-seurassa oli kaudella 2015–2016 VPS:n nykyinen kapteeni Sebastian Strandvall.

Nasr-Azadani julkaisi ääniviestin CNN:n kautta, jotta ihmiset ymmärtäisivät hänen tilanteensa.

”Toivottavasti jonain päivänä voimme taas olla yhdessä. Toiveeni on ennen muuta Jumalassa ja toiseksi ihmisissä, jotka ovat [Iranin] ulkopuolella”, Nasr-Azadani sanoo.

”Toivottavasti saan heiltä jatkossakin tukea, koska sain todella kovan vankilatuomion, jota en todellakaan ansaitse. Minulle? 26 vuotta? Onko se mahdollista?”

Tämän jälkeen ääniviesti katkeaa.

CNN yritti saada kommentin myös Iranin hallitukselta, mutta vastausta ei tullut.

