Edmontonin päävalmentaja Jay Woodcroft kommentoi joukkueensa suomalaispelaajien tilannetta.

Las Vegas

Jesse Puljujärven peliaika on vuoden 2023 puolella pudonnut yhä pienemmäksi. Edmonton Oilersin seitsemästä ottelusta vain kolmessa hän on pelannut yli kymmenen minuuttia.

Kausi on ollut pettymys, sillä 45 ottelun saldo on kymmenen (4+6) tehopistettä ja teholukema –13. Viime kauden alku oli Puljujärveltä erinomainen ja loppusaldokin uran toistaiseksi paras (65 ottelussa 14+22).

Viime talvena ruoriin tulleen Oilersin päävalmentajan Jay Woodcroftin alaisuudessa hänellä on ollut hankalampaa. Puljujärvi paiskii töitä, mutta tulos on jäänyt laihaksi.

Woodcroft kommentoi hyökkääjänsä tilannetta Ilta-Sanomille Las Vegasissa.

”Hän tekee kovaa töitä ja teki meille ison maalin viime ottelussa”, Woodcroft linjaa.

Puljujärvi teki 6–0-osuman, kun Oilers löi San Jose Sharksin peräti 7–1. Maali on hänelle tämän kalenterivuoden ainoa.

”Hyökkäyspäässä homma ei ole toiminut kuten hän haluaisi, mutta hän tekee kovaa töitä ja on loistava joukkuekaveri, jota kunnioitetaan.”

Suomalaishyökkääjä on ollut avoin siitä, että hänen identiteettinsä pelaajana on vielä kirkastumatta.

Asia nousi isosti tapetille myös Pohjois-Amerikassa, kun Puljujärven Ylelle antamat kommentit kantautuivat joulukuussa Kanadaan.

”Kun tuollaiset asiat tulevat koutsin korviin julkisuudesta, yritämme auttaa ja piirtää kuvan siitä, mitä päivittäin haluamme.”

”Emme voi varmistaa, että joku saa aikaan hyökkäyspäässä numerotulosta. Mutta me välitämme siitä, että hän pelaa oikealla tavalla ja tekee uhrauksia joukkueen voittojen eteen”, Woodcroft sanoo.

Valmentajan mukaan hyökkäyspään tulos on Puljujärven kohdalla vain bonusta.

”Hän tekee kovaa töitä. Hänet hyväksytään pukukopissa, ja niin joukkuekaverit kuin valmentajatkin arvostavat häntä. Hän auttoi meidät tänään voittoon.”

Jesse Puljujärvi taistelee ja tekee töitä, mutta tulos on jäänyt piippuun.

Vegasissa Edmonton otti tärkeät pisteet 4–3-lukemin.

Puljujärven pelaamisessa on paikoin ollut leimallista, että hän ei viihdy pitkiä aikoja kiekollisena ja pelaa lyhyempiä vaihtoja kuin ketjukaverinsa.

”Kuten sanoin, hän teki ison maalin viime pelissä. Hän löytää itselleen paikkoja”, Woodcroft sanoi Puljujärven kiekollisesta pelistä.

”Vaihtojen pituus on joinain iltoina vain pelaajan tunteesta kiinni. Nytkin pelasimme neljännen pelin kuuteen päivään. Se tuntuu joidenkin pelaajien jaloissa. Annoin hänelle kyllä jääaikaa pelin loppuun asti”, Woodcroft totesi.

Puljujärvi pelasi Vegasisssa yhdeksän minuuttia ja 18 sekuntia. Vaihdot olivat keskimäärin 34-sekuntisia, ja niistä viimeinen päättyi ajassa 55.32.

Edmontonin toinen suomalaispelaaja, puolustaja Markus Niemeläinen katseli Kalifornian-vieraskiertueen ottelut katsomosta.

Järkälemäinen Niemeläinen, 24, on pelannut tällä kaudella 23 NHL-ottelua ilman tehopisteitä. Tämän vuoden puolella hän on pelannut vain kaksi ottelua seiskapakkina saaden jääaikaa molemmissa reilut kolme minuuttia.

”Valmensin ”Nemoa” jo AHL:ssä muutaman vuoden ajan. Loistava ammattilainen, joka on kaukalossa tosi fyysinen. Olen ollut tosi vaikuttunut hänestä NHL-pelaajana. Ura on menossa oikeaan suuntaan”, Woodcroft sanoo.

Markus Niemeläinen Seattlessa uudenvuodenaattona.

Niemeläinen on muutamina iltoina pelannut isommat minuutit, mutta pääasiassa hänen vastuunsa on pelaamissaan otteluissa ollut vielä melko pientä.

Jotta hän murtautuisi pelaavan kuusikon vakiopuolustajaksi NHL:ssä, Woodcroft haluaa nähdä varmaotteisempaa kiekollista peliä.

”Puolustussuuntaan hän on vakaa pelaaja ja fyysisyys on hyvä osa hänen peliään. Seuraava askel riippuu siitä, miten hyvä hän on kiekon kanssa. Hän on loistava nuori jätkä ja nouseva lupaus Edmonton Oilersille.”