Main ContentPlaceholder

Urheilu | Yhdysvallat

Koripallo­lupausta syytetään murhasta: 23-vuotias nainen ammuttiin autoon

ESPN:n mukaan poliisi on kertonut, että ainoaksi motiiviksi ampumiselle on esitetty pieni riita, joka syytetyillä ja uhrilla oli ennen ampumista. He eivät tunteneet entuudestaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Alabaman yliopistojoukkueen koripalloilijaa Darius Milesia, 21, syytetään murhasta ampumatapauksen vuoksi, joka tapahtui viikonloppuna lähellä hänen koulunsa kampusaluetta. Murhasyytteestä uutisoivat useat mediat, esimerkiksi sanomalehti The Washington Post ja urheilumedia ESPN. Milesia ja toista miestä epäillään 23-vuotiaan naisen ampumisesta. ESPN:n mukaan poliisi on kertonut, että ainoaksi motiiviksi ampumiselle on esitetty pieni riita, joka syytetyillä ja uhrilla oli ennen ampumista. He eivät tunteneet entuudestaan. Kuolemaan johtanut laukaus ammuttiin sisään ajoneuvon, minkä vuoksi Alabaman osavaltion laki mahdollistaa ankarammat rangaistukset kuin murhista yleensä. Uhrin kerrotaan olleen autossa matkustajana. Milesin joukkue oli ilmoittanut muutamaa tuntia ennen ampumista, että nilkkavamman takia pelaajan kausi on ohi, koska hänen tulee keskittyä nilkkansa kuntouttamiseen. Aiemmin seuran valmentaja oli sanonut, että poissaolo ei johtunut loukkaantumisesta vaan henkilökohtaisista syistä. Tapauksen jälkeen Miles sai potkut joukkueestaan. Joukkue lupasi tehdä yhteistyötä tapauksen tutkinnassa.