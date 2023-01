Suninen ajaa rallin MM-sarjaa WRC2-luokan autolla. Kausi alkaa Ruotsista helmikuussa.

Teemu Suninen sai jatkopestin Hyundailla rallin MM-sarjaan tälle kaudelle.

Suninen ja kartanlukija Mikko Markkula aloittavat kauden Ruotsin MM-rallissa helmikuussa tehtaan WRC2-luokan autolla. WRC2 on varsinaisen pääsarjan alaluokka.

Suomalaiskaksikon Hyundai i20 N Rally2 -autoa ajattaa ja huoltaa ranskalaistiimi 2C Competition.

Suninen kertoo, että tuoreesta jatkosopimuksesta neuvoteltiin viime syksystä lähtien.

”Mikään ei ole varmaa ennen kuin nimet ovat paperissa. Rallimaailmassa asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti, mutta sopimuksemme on allekirjoitettu ja pääsemme keskittymään Ruotsin MM-ralliin”, Suninen sanoo tiedotteessa.

Viime kaudella Suninen ajoi Hyundaille ensimmäisen WRC2-luokan MM-osakilpailuvoiton Espanjasta. Alkavalla kaudella suomalaiskaksikko tavoittelee sarjan mestaruutta.

Vaikka WRC2 on Rally1:n alaluokka, kilpailu siellä on kovaa ja osanottajia on enemmän kuin pääluokassa.

”Haastajia on paljon, ja sarjassa on uutta kalustoa. Kovaa saa ajaa ja mielenkiintoinen kausi on tulossa”, Suninen sanoo.

Viime kaudella WRC2-luokan mestariksi ajoi Emil Lindholm kartanlukija Reeta Hämäläisen kanssa.

Suninen ottaa varaslähdön kauteen jo Monte Carlon MM-rallissa, jossa suomalaiskuljettaja ajaa Esapekka Lapin etuautoa.

”Ensimmäistä kertaa tässä tehtävässä. On mielenkiintoista nähdä kilpailu etuauton näkökulmasta, ja omakohtainen kokemus Monte Carlon reitistä on aina ekstraa. Ja onhan tehtävä luottamuksen osoitus minua kohtaan myös Esapekalta”, Suninen sanoo.

Suninen on ajanut urallaan pääluokassa M-Sportin Fordilla.