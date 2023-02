Entinen sadan metrin sprintteri Viljami Kaasalainen kehittyy vuosi vuodelta yhä paremmaksi 400 metrin juoksijaksi. Valmentajan mukaan Markku Kukkoahon 51 vuotta vanha Suomen ennätys on jo huulilla kahden seuraavan vuoden aikana.

Jyväskylä

Viljami Kaasalaisen unelma elää ja kehittyy.

Kesällä 2020 Kaasalainen voitti Suomen mestaruuden sadan metrin juoksussa, mutta se ei hänelle riittänyt.

Kaasalainen aloitti valmentajansa Antti Meron kanssa pitkäjänteisen projektin, jonka tavoitteena on alittaa Markku Kukkoahon vuonna 1972 juoksema 400 metrin Suomen ennätys 45,49 sekuntia.

Kolmessa vuodessa hanke on edennyt oikeaan suuntaan. Kaudella 2021 Kaasalainen alitti ensi kertaa 48 sekuntia (47,20) ja viime kesänä alittui seuraava rajapyykki 47 sekuntia kolmeen kertaan, nopeimmillaan 46,54.

Tällä kaudella tavoitteena on juosta alle 46 sekunnin. Siihen suomalaisista on yltänyt Kukkoahon lisäksi vain kolme muuta miesjuoksijaa: Juha Pyy (45,75 vuonna 1988), Mikael Söderman (45,86/1991) ja Ossi Karttunen (45,87/1974).

”Tuohon joukkoon on halua. Se on vain ajankysymys. Ei ole kysymys vain kunnosta, vaan oivalluksesta, miten se tehdään. Tiedän, että minulla on lahjoja. Kun yrittää tarpeeksi, onnistuu”, 27-vuotias Kaasalainen sanoo kotihallissaan Hippoksella Jyväskylässä.

Oivalluksella Kaasalainen tarkoittaa 400 metrin vaativaa luonnetta ja vauhdinjakoa, joka on avain hyvään tulokseen.

”On eri juttu juosta alle 47 sekunnin kuin 48 sekunnin”, Kaasalainen sanoo.

Meron mukaan Kaasalaisella on kaikki edellytykset päästä Kukkoahon aikaan.

”Minä en siitä aluksi paljon puhunut, mutta se on entistä ajankohtaisempi. SE-aika on huulilla seuraavan kahden vuoden aikana, jos Viljami saa olla terveenä”, Mero sanoo.

Tammikuussa Kaasalainen joutui pitämään harjoittelutaukoa, kun takareiteen tuli pieni lihasvamma.

”Se vei vähän kuntoa ja oli kipeähkö.”

Muuten Kaasalainen on saanut olla terveenä ja säästynyt myös koronalta päinvastoin kuin monet muut yleisurheilijat viime kesänä.

Mero sanoo, että Kaasalainen on kehittynyt koko ajan juoksijana.

”Määrällisesti Viljamin harjoitustasot ovat maailman tasolla, kun kokonaisuuteen lasketaan harjoituskerrat vuotta kohti. Se on valmentajan ankaraa matematiikkaa”, Mero sanoo.

Erityisesti Mero kehuu Kaasalainen voimantuottokykyä, perusnopeutta ja kimmoisuutta. Kosketus ja ponnistus radan pinnasta ovat hyvät.

Kaasalainen on juossut ennätyksensä lentävällä 20 metrillä, muttei halua paljastaa testiaikaansa.

”Muutkin ovat bunkkereissa, eivätkä kerro yksityiskohtia treeneistään. Aika on nyt parempi kuin silloin, kun juoksin vain sataa metriä”, Kaasalainen sanoo.

Meron mukaan puhutaan noin kahden sekunnin vauhdista tai sen alle menevästä ajasta. Jamaikalainen Usain Bolt juoksi 20 metriä lentävällä vauhdilla 1,61–1,67 sekuntiin.

” ”En yleensä nöyristele.”

Viljami Kaasalainen juoksee kolmatta kautta 400 metriä päämatkanaan.

Lauantaina Kaasalainen jahtaa toista Suomen hallimestaruuttaan 400 metrillä Liikuntamyllyssä Helsingissä. Vuosi sitten Kaasalainen pinkoi ykköseksi Kuopion hallissa ajalla 47,18.

Kuopiossa hallirata oli niin sanottu ylipitkä, vaikka juostava matka oli 400 metriä. Tilastokelpoiset halliajat kirjataan vain 200 metrin radoilta, jollainen on Liikuntamyllyssä.

”Olen vähän oppinut juoksemaan Liikuntamyllyssä, vaikka sen profiili on hankala. Radalla on jyrkät ylä- ja alamäet. Paras rata oli viime viikonloppuna Karlstadissa”, Kaasalainen kehuu.

Ruotsissa Kaasalainen sijoittui pohjoismaisessa maaottelussa 400 metrillä neljänneksi ajalla 47,71. Hänen halliennätyksensä on 47,67, jonka hän juoksi vuosi sitten Uppsalassa.

Tänä talvena Kaasalainen on juossut neljä 400 metrin kisaa. Toisessa Ruotsissa juoksemassaan kisassa hänet hylättiin.

”Painittiin ruotsalaisen ja britin kanssa. Se oli osin epäonnea ja osin jääräpäisyyttä, kun kukaan ei väistänyt. En yleensä nöyristele. Ruotsalainen lensi nurin ja minä jatkoin matkaa”, Kaasalainen kertoo diskauksestaan.

Hallikausi päättyy SM-kisoihin, joissa hän juoksee sunnuntaina myös 4 x 200 metrin viestin Jyväskylän Kenttäurheilijoiden joukkueessa.

Kaasalainen on ilmoittautunut myös 200 metrin juoksuun sunnuntaina, mutta siihen osallistuminen on epävarmaa.

”Ehkä on turha lähteä hulluttelemaan. 400 metriä on kova rykäisy.”

” ”Viime vuonna piti lähteä isolla rahalla reissun päälle, että sai kisoja.”

Antti Mero tekee valmentajana pitkäjänteistä työtä, että Viljami Kaasalainen olisi seuraava suomalainen menestysjuoksija 400 metrillä.

Hallikauden jälkeen Kaasalainen lähtee kolmen viikon leirille Etelä-Afrikkaan yhdessä muiden suomalaisten 400 metrin juoksumaajoukkueen kanssa.

Syksyllä vastaavalla leirillä Kaasalainen kertoo harjoitelleensa innostuksissaan vähän ylikovaa.

”Sekin voi vielä vaikuttaa, ettei hallikaudella ole niin herkkää.”

Ulkokauden Kaasalainen suunnittelee aloittavansa viimeistään kesäkuun alussa gp-kisassa Jyväskylässä.

Hän kiittelee, että miesten 400 metriä kuuluu kesän gp-ohjelmiin, kun viime vuonna se juostiin vain kerran.

”Viime vuonna piti lähteä isolla rahalla reissun päälle, että sai kisoja.”

Kauden bonuksena tulisivat elokuun MM-kisat Budapestissä. Miesten 400 metrin tulosraja on hurja 45 sekuntia. Lähtöviivalle otetaan 48 juoksijaa, joista valtaosa päässee mukaan rankingpisteiden kautta.

Rankingpisteitä urheilija saa erikseen nimettyjen kilpailujen mukaan.

”Pistesysteemi on ärsyttävä. En ole kuullut yhdeltäkään urheilijalta, että tykkäisi siitä.”

Vuonna 2024 pidetään kahdet arvokisat, olympialaiset Pariisissa ja EM-kisat Roomassa. Kaasalainen pitää molempia kisoja realistisina.

Osallistuisitko olympiakisoihin, jos venäläiset urheilijat olisivat mukana?

”Lähtisin, vaikka olisi ketä tahansa vastassa. Olympiakisat on niin iso juttu. Omaan boikottiin en lähtisi, vaan menisin kisoihin nenä edellä, jos paikka aukeaisi. Se on sitten eri juttu, mitä virallinen taho päättäisi. Muuten en ota kantaa asiaan.”

Helsingin Sanomat on seurannut Kaasalaisen harjoittelua 400 metrin juoksijaksi.

Yleisurheilun SM-hallit kilpaillaan lauantaina ja sunnuntaina Liikuntamyllyssä Helsingissä.

Viljami Kaasalainen ottaa rennosti.