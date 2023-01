Juuso Pärssinen liitää seitsemän ottelun pisteputkessa.

Las Vegas

Nashville Predatorsin tulokassentteri Juuso Pärssinen teki joukkueensa voittomaalin, kun Calgary kaatui kotiottelussa lukemin 2–1.

Maalinedustalta kauden viidennen maalinsa lapioinut Pärssinen on nyt jo seitsemän ottelun pisteputkessa. Tällä hän sivuaa Predatorsin tulokasennätystä.

Myös Filip Forsberg teki ensimmäisellä NHL-kaudellaan pisteen seitsemässä ottelussa peräjälkeen.

Pärssinen on ollut kalenterivuoden 2023 toiseksi tehokkain NHL-tulokas pisteillään 2+7. Edellä on vain tulokkaiden pörssikärki Matty Beniers, joka on iskenyt kuumavireisessä Seattlessa 11 (6+5) pinnaa.

AHL:ssä kautensa aloittaneen Pärssisen saldo NHL:ssä on yhteensä 29 ottelun jälkeen 5+13.

Juuse Saros torjui Nashvillen voitossa komeat 38 laukausta 39:stä.

Kierroksen tehokkain suomalainen oli New York Rangersin Kaapo Kakko, joka syötti kaksi maalia Columbuksessa. Vieraat ottivat 3-1-voiton.

Kakko on nyt tehnyt enemmän pisteitä kuin viime kaudella, 9+11, ja lähestyy tulokaskautensa NHL-ennätystä (10+13).

Pudotuspelipaikkaa jahtaavat suomalaistähtien joukkueet Florida ja Colorado ottivat isot voitot – puhuu sitten merkityksellisyydestä tai tulosrivistä. Florida pani Buffalon nurin lukemin 4–1, Colorado murjoi Detroitin maalein 6–3.

Vegasissa nähtiin erinomainen vierasesitys Dallasilta, joka pelaa vielä ilman loukkaantumisesta kärsivää mutta maanantaina jäälle kotona Dallasissa päässyttä ykkössentteriään Roope Hintziä.

Stars pani kotijoukkue Golden Knightsin pakettiin vakuuttavalla esityksellä maalein 4–0. Vieraat olivat selvästi pelin päällä, ja maalivahti Jake Oettinger otti vaikeimpina hetkinä isoja torjuntoja.

Joel Kiviranta ampui kauden kuudennen maalinsa toisessa erässä.