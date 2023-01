SM-liigaseurat suhtautuvat nihkeästi Jokerien mahdolliseen liigapaluuseen.

Tarvitseeko SM-liiga Jokereita?

Kahdeksan vuoden KHL-seikkailun jälkeen Jokerien paluuaikeet suomalaiseen sarjajääkiekkoiluun ovat sujuneet sekavissa ja dramaattisissa merkeissä.

SM-liiga ampui Jokerien haaveet liigapaluusta kerta laakista alas viime syksynä ilmoittamalla, ettei se ota vastaan lisenssihakemuksia kaudelle 2023–24.

Liigaan ei ole oikopolkua – edes Jokereilla. Tien pitää käydä Mestiksen kautta.

Maanantaina Jokerit kertoi, että se aikoo hakea paikkaa Mestikseen ensi kaudeksi.

Paluu SM-liigaan on monen mutkan takana. Tällä hetkellä SM-liigaseuroissa suhtaudutaan nuivasti, suorastaan hyljeksivästi Jokerien mahdollista paluuta kohtaan.

Seurojen mukaan innostuminen Jokerien mahdollisesta paluusta SM-liigaan oli vähäistä jo paluuprojektin alkuvaiheessa.

”Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, Jokerit ei ole enää sellainen brändi, jota SM-liiga tarvitsisi. SM-liiga pärjää oikein hyvin ilman Jokereitakin. Jos nyt tilannetta katsotaan, Kiekko-Espoo on huomattavasti relevantimpi vaihtoehto kuin Jokerit”, nimettömänä pysyttelevä kokenut seurapomo sanoo.

”Ilkeästi sanottuna olemme pärjänneet kahdeksan vuotta hyvin ilman Jokereita”, sivaltaa toinen seurapomo.

Jokerien taustalla on pyörinyt viime kesästä alkaen likainen ja salamyhkäinen kulissikähmintä, mikä herättää isoja epäilyksiä liigaseurojen johdossa.

Viime marraskuussa llta-Sanomat selvitti, että Team Jokerit Oy:n omistaa Harry Harkimon poika Joel Harkimo. Jokerien paluuhankkeen johtohahmona esiintyvän Jarmo Koskisen mukaan Harry Harkimo ei ole millään tavalla mukana paluuhankkeessa.

SM-liigaseuroilla Harkimon nimi on punainen vaate.

”Selvää lienee, ettei SM-liiga Oy halua osakkaakseen Jokereita, jos sen omistuspohja kytkeytyy Harkimon sukuun. Syy on tietysti se, että Jokerit rikkoi taannoin liigan osakassopimusta siirtyessään KHL:ään”, eräs seurapomo kommentoi.

”Kyse on siitä, kuinka avosylin Jokerit otetaan vastaan, jos omistus on nähdynlainen. Tuskin Joel Harkimo on itse tienannut niitä rahoja. Omistajapohjan pitäisi olla jotain muuta kuin nyt. Harkimon nimi on liigalle punainen vaate. Harry Harkimo toimi meitä vastaan ja vastoin osakassopimusta. Jokerien lähdön jälkeen liiga menetti joka vuosi rahaa”, toinen seurapomo komppasi.

”Se on ihan sama, onko se Jolle, ”Kelle” vai ”Kulle”, kun isäpappa vetelee naruista, niin se on ihan punainen vaate kaikille”, kolmas seurapomo linjaa.

Tämä näky ei ole unohtunut SM-liigaseurojen pomoilta. Harry Harkimo (kesk.) junaili Jokerit KHL:ään kesällä 2013.

SM-liiga linjasi jo viime heinäkuussa, ettei uudella Jokereilla saa olla mitään kytköksiä KHL-Jokereihin.

Jokerien paluuprojektissa liigaseuroja hiertää eniten salamyhkäisyys rahoituskuvioista ja seuran taustoista.

”Kertoisivat sitten edes, että Harkimot ovat taustalla. Kaikista typerintä on ollut tämä salailu. Ymmärrän, että kaikkea ei voi kertoa, mutta avoimempi olisi pitänyt olla. Käsittääkseni SM-liigan toimistokin on pidetty pimennossa. En tyrmää vielä lopullisesti, mutta en odota riemunkiljahduksin”, sanoo yksi seurapomo.

”Kukaan nyt julkisuudessa olleista nimistä ei varsinaisesti herätä luottamusta ja uskoa siihen, että se projekti voisi toimia pitkällä aikavälillä. On oma asiansa miettiä mikä vaikutus on mahdollisella ensimmäisellä kahdella kaudella, mutta myös mikä vaikutus on kymmenen vuoden päähän. Joukkuemäärän suurentaminen on todella iso asia jo ihan sellaisenaan.”

IS:n saamien tietojen mukaan ennen kesää tehdyn objektiivisen vaikuttavuustutkimuksen perusteella Jokerien anti ja taloudellinen lisäarvo SM-liigalle olisi nollasummapeliä.

”Liigassa ei ole tulevaisuudessa yhtään nykyistä enempää rahaa jaossa. Nyt kokonaispottia jakaa 15 seuraa, ja jos tulee yksi seura lisää, jaettavaa on vähemmän”, huomauttaa yksi seurapomo.

”Mediakorvausta tulisi jakamaan yksi seura lisää. Siitä häviäisi kuusinumeroinen summa. Tulisiko se takaisin jotain muuta kautta? Siitä ei ole mitään takeita”, toinen seurapomo lisää.

Yksi seurapomo tosin muistuttaa, että vaikuttavuutta voi mitata monin eri tavoin.

”Jos tätä asiaa kysyttäisiin esimerkiksi mediakumppaniltamme, niin he näkisivät sen varmaan todella positiivisena asiana, että pääkaupunkiseudulta olisi toinenkin joukkue. Minäkin näkisin sen todella positiivisena, että meillä olisi pääkaupunkiseudulta toinenkin joukkue”, ottamatta tarkemmin kantaa mikä joukkue se olisi.

Jokerien paluu Suomen suurimpaan ammattilaissarjaan ei olisi tässä valossa SM-liigan ja sen seurojen näkökulmasta niin merkityksellinen asia kuin julkisuudessa on kuviteltu.

”Jokerien paluu saattaisi olla plussa pääkaupunkiseudun näkövinkkelistä, mutta ei todennäköisesti muutoin. Itse asiassa meillä on olemassa dataa siitä, ettei Jokerit hyödyttäisi taloudellisesti pienempien kaupunkien seuroja, pikemminkin päinvastoin”, kokenut seurapomo sanoo.

”Se on ihan selvää, että ei se ole muille seuroille mikään taloudellinen jättipotti, paitsi korkeintaan HIFK:lle ja tuskin niillekään kovin suuri. Mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, sen pienempi Jokerien merkitys olisi”, komppaa toinen seurapomo.

Yhden seurapomon mielestä Jokerien paluuhanke ei ole edes herättänyt minkäänlaisia tunteita.

”Ei kiinnosta paskan vertaa koko keissi. Ei ole nostanut mitään tunteita, kun ei ole uskottavuutta lainkaan.”

”Meille Jokerit ei tuo mitään lisäarvoa. Jos meiltä lähtee pari paikallispeliä lähiseuroja vastaan pois, niin mehän jäämme isossa kuvassa tappiolle.”

Juuri nyt Jokerit ei ole ajankohtainen aihe SM-liigalle. Liigan sisällä ei ole keskusteltu Jokerien tilanteesta ”oikeastaan lainkaan”.

”Paljon pitää tapahtua, jotta asia olisi ajankohtainen”, toinen seurapomo näkee.

Liigaseurojen näkökulmasta Jokerien on ensinnäkin saatava omistuskuvionsa salonkikelpoisiksi.

”Brändinä Jokerit uusilla, selkeillä kuvioilla olisi tervetullut. Oikealla tavalla Jokerit olisi positiivinen lisä, mutta mistä seuralle löytyy paikka pelata ja millä tavalla he meinaavat ostaa Helsingin areenan. Tässä on vielä niin paljon isoja kysymyksiä. Sekin pitää muistaa, että nousu vaatisi Mestiksen voittamista”, yksi seurapomo sanoo.

”Sinänsä Jokerit voisi tuoda lisäarvoa liigalle. Ei välttämättä taloudellisesti, mutta imagollisesti kylläkin. Jokerit herättää kiekkoyleisössä paljon tunteita, mikä on isossa kuvassa positiivista”, sanoo toinen seurapomo.

