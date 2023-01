Ivan Provorov ei osallistunut alkulämmittelyihin Philadelphia Flyersin Pride Nightissä.

Philadelphia Flyersin puolustajaa Ivan Provorovia ei nähty ottelun alkulämmittelyssä, kun Flyers isännöi Anaheim Ducksia.

Ottelua markkinoitiin Pride Nightinä.

Provorov vahvisti ottelun jälkeen paikallismedialle, että ei suostunut lämmittelyihin ”uskonnollisista syistä”. Flyersin pelaajat lämmittelivät peliasuissa, joissa oli esillä sateenkaaritunnus.

Joukkueen pride-lämmittelypaidoista järjestetään hyväntekeväisyyshuutokauppa.

Provorov kertoi kuuluvansa Venäjän ortodoksiseen kirkkoon.

Kirkon patriarkka Kirill on tunnettu homovastaisista kannanotoistaan ja läheisestä yhteydestään maan hallintoon.

Viime maaliskuussa hän perusteli myös Venäjän tunkeutumista Ukrainaan ”läntisillä libeeraleilla arvoilla”. Kirillin mukaan sodassa on kyse siitä, millä puolella Jumala on: gay pride -tapahtumia tukevien läntisten hallintojen vai venäläisten. Asiasta uutisoi tuolloin The Moscow Times.

Flyersin hyökkääjät Scott Laughton ja James van Riemsdyk ovat tehneet Philadelphiassa työtä seksuaalivähemmistöjen eteen ja kutsuneet vähemmistöihin kuuluvia seuran otteluihin eri organisaatioiden kautta.

Laughton sanoi NHL.comissa ennen ottelua, että vähemmistöjen, etenkin nuorten, tukeminen on hänelle ja van Riemsdykille tärkeää.

”Haluamme tuoda lajin pariin uusia ihmisiä, jotka eivät välttämättä aiemmin olisi tunteneet oloaan niin tervetulleiksi. Koen, että asiat muuttuvat hiljalleen. Haluan tuoda asialle vähän omaa ääntäni ja olla osana”, Laughton sanoi ennen ottelua NHL:n verkkosivujen jutussa.

Ottelun jälkeen Laughton ja van Riemsdyk olivat tapaamassa noin viittäkymmentä fania.

”Tämä oli suurenmoinen ilta. Tämä on ollut minulle tärkeää pitkään, samoin kuin ’Reemerille’”, Laughton sanoi The Athleticin Charlie O'Connorin mukaan.

Laughton oli osin vaikeassa välikädessä eikä ottanut kantaa Provorovin valintoihin. Laughton mainitsi tietävänsä, Provorov ja päävalmentaja John Tortorellakin ovat kommentoineet asiaa.

Tortorella ilmoitti, että Provorov pysyy ”rehellisenä itselleen ja uskonnolleen” ja kunnioittavansa häntä siitä.

Provorov, 26, on Flyersin ensimmäisen kierroksen varaus (7. pelaaja) kesältä 2015. Siirtohuhuissakin ollut puolustaja pelaa 6,75 miljoonaa dollaria kaudessa tuovalla sopimuksella, joka umpeutuu kesällä 2025.