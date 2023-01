Eeli Tolvasen vaikea kausi on saanut aivan uuden suunnan Seattlessa. ”Vastuu on minulla, jos hänestä tulee todella menestyksekäs”, entisen joukkueen Nashvillen urheilujohtaja David Poile sanoo.

NHL-hyökkääjä Eeli Tolvasen kausi on kääntynyt hetkessä päälaelleen sen jälkeen, kun Nashville Predators hylkäsi hänet joulukuussa siirtolistalle, josta suomalainen päätyi Seattle Krakenin riveihin.

Tolvasen viimeinen syyskausi Nashvillessä oli todella synkkä. Pelaavaan kokoonpanoon vaihtelevasti mahtunut Tolvanen pelasi pienessä roolissa ja teki 13 ottelussa vain tehot 2+2=4.

Maisemanvaihdos on kuitenkin tehnyt suomalaiselle todella hyvää. Tolvanen on paukuttanut yhdeksässä ensimmäisessä ottelussaan Krakenin paidassa hienot tehot 5+2=7.

Tolvasen hyvä jakso ei ole jäänyt huomaamatta myöskään Nashvillessä. Joukkueen urheilujohtaja (gm) David Poile myönsi suoraan, että tilanne saattaa muodostua Predatorsin kannalta kiusalliseksi.

"Tämä saattoi olla virhe meidän osaltamme. Vastuu on minulla, jos hänestä tulee todella menestyksekäs. Mutta me koimme sovittaneemme häntä moniin paikkoihin. Toivoimme todella, että hän menisi läpi siirtolistalta ja voisimme peluuttaa häntä Milwaukeessa [AHL:ssä] vähän aikaa ja sitten nostaa hänet takaisin ylös”, Poile sanoi 102.5 The Game -radio-ohjelmassa.

Tolvasen Nashvillen ajan joukkuekaverin Matt Duchenen mukaan Tolvasen tilanne on monille NHL-pelaajille tuttu.

"Sellaista näkee koko ajan. Pelaaja, joka ei mahdu kokoonpanoon yhdessä joukkueessa saattaa olla toisessa ykkösketjussa. Kaikki on kiinni sopivuudesta. Eri valmentajilla on erilaiset mieltymykset, ja he etsivät erilaisia asioita”, Duchene sanoi The Hockey Newsille.

Tolvanen ei ole aivan tyytyväinen siihen, minkälaiseen rooliin hän Nashvillessä ajautui. Eikä hän itsekään pysynyt aivan perillä siitä, mitä häneltä toivottiin.

Lupaavan tulokaskauden jälkeen Tolvasen tuloksenteko ei kehittynyt toivotulla tavalla, ja valmennusjohdon ohjeistukset kävivät ristiriitaisiksi.

"Puheet menivät siellä vähän ristiin. Ensin haluttiin tätä ja seuraavassa pelissä toista, erityylistä peliä. Tuntui, että se enemmänkin sekoitti minua”, suomalaishyökkääjä sanoi IS:lle joulukuussa.

Nyt syitä optimismiin on taas viljalti.

”Olen todella iloinen, kaikki on mennyt hyvin tähän mennessä Seattlessa. Hyvä peliaika ja valmentajien luottamus ovat tuoneet tulosta”, Tolvanen sanoi The Hockey Newsille.