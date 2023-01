Ruhje lonkassa piti suomalaisen sivussa Utah Jazzin kahdesta viime ottelusta.

NBA-koripalloliigan Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen palaa peleihin, kun Jazz kohtaa Los Angeles Clippersin kotiottelussa torstaina aamuneljältä Suomen aikaa. Jazz kertoi Twitter-tilillään Markkasen olevan käytettävissä ottelussa.

Markkanen oli poissa kahdesta edellisestä ottelusta lonkan ruhjevamman takia. Markkanen on pelannut loisto-ottein ensimmäisellä kaudellaan Jazzin riveissä. Hänen pistekeskiarvonsa on 24,6 ja levypalloja on tarttunut kouriin keskimäärin 8,6 per peli.

Jazz on voittanut tällä kaudella 23 ottelua ja hävinnyt 24, ja joukkue majailee NBA:n läntisen lohkon kahdeksannella sijalla. Yön vastustaja Clippers on seitsemäntenä, 23 voitolla ja 23 tappiolla.

