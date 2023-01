Ida Hulkolla on yhteinen firma puolisonsa kanssa – tällainen on Tampereelle muuttanut Turkin maajoukkue­mies

Uimariparin arkea rytmittävät treenit, opinnot ja yrittäjyys.

Uimari Ida Hulkon, 24, arjesta ei tekemistä puutu. Päiviä rytmittävät uimatreenien lisäksi englannin kielen opinnot Tampereen yliopistossa ja nyt myös oman yrityksen pyörittäminen yhdessä avopuoliso Metin Aydinin, 27, kanssa.

Pariskunta on viime kesästä saakka auttanut nuoria uimareita neuvottelemaan stipendisopimuksia yhdysvaltalaisyliopistojen kanssa.

Nyt he haluavat jakaa muille osaamistaan myös uimisesta, henkisestä valmentautumisesta, terveellisestä ruokavaliosta ja oikeastaan lähes mistä tahansa, mitä ihmiset milloinkin kaipaavat.

”Me tehdään asioita tiiminä. Pystytään täydentämään toisiamme hyvin. Mulla on tietämystä tietyistä asioista ja Metin on taas ekspertti jossain muualla”, Hulkko kertoo parin yhteisessä asunnossa Tampereella.

Uimaripariskunta muutti saman katon alle viime vuonna, mutta he tapasivat toisensa ensi kertaa jo nelisen vuotta sitten.

Sekä Hulkko että Aydin ovat ammattiuimareita, jotka ovat kiertäneet kisareissuilla eri puolilla maailmaa.

”Vuoden 2021 lopulla ruvettiin hengaamaan kisareissuilla enemmän ja viime vuonna Metin muutti Tampereelle”, Hulkko kertoo.

Aydin edustaa uinnissa isänsä synnyinmaata Turkkia, mutta on itse viettänyt lapsuutensa Saksassa.

Opiskelujen perässä hän on muuttanut Yhdysvaltoihin, Havaijille ja nyt Tampereelle, jossa hän tekee kansainvälistä maisterintutkintoa kestävästä liiketalouden johtamisesta.

Hulkon lisäksi Aydinilla on Tampereella muitakin tuttuja.

”Olli Kokko opiskeli ja treenasi hänen kanssaan Havaijin yliopistossa. Nyt he uivat yhdessä Tampereella”, Hulkko kertoo naurahtaen.

Aydin edustaa Hulkon tavoin tamperelaisseura TaTU:a.

Pariskunnan yhteinen kieli on englanti, jota he hyödyntävät myös yhteisessä yritystoiminnassaan, jossa pääpaino on uinnin yksityisvalmennuksessa ja tekniikkakursseissa.

Tavoitteena on jakaa tietämystä myös kokonaisvaltaisesta valmentautumisesta, esimerkiksi järjestämällä seminaareja ja luentoja varsinkin nuorille urheilijoille.

Vaikka urheilevan ja opiskelevan yrittäjäparin arki saattaa kuulostaa kiireiseltä, Hulkolle se sopii hyvin.

Viimeisten vuosien aikana hän on huomannut, että tarvitsee elämässään myös vastapainoa urheilulle.

”Varsinkin Tokion olympialaisiin tähdänneen vuoden jälkeen menin liikaa siihen uintiurheiluun ja urheilijaelämään ja unohdin siinä samalla kaiken muun. Tämä (yrittäjyys) on tapa ottaa takaisin elämään niitä muita merkittäviä osa-alueita”, Hulkko kertoo ja jatkaa:

"Nyt kun on opiskelija, yrittäjä ja urheilija, se oma identiteetti kuroutuu niin moneen suuntaan, että jos jossain osa-alueella menee vähän huonommin, se ei haittaa.”

Samaan hengenvetoon Hulkko toteaa, ettei hän ymmärrä ajatusta siitä, että urheilijoiden pitäisi vain urheilla.

Hänelle itselleen yrittäjyys ja kaupalliset yhteistyöt ovat tuoneet tekemiseen ja harjoitteluun rentoutta, kun tulot eivät ole olleet kiinni enää pelkästä uintimenestyksestä.

” Se on valitettava fakta, että varsinkaan uinnin palkintorahoilla ei saa yhtään mitään. Jos ei tee muita asioita, kuten kaupallisia yhteistöitä, ei voi urheilla.”

Kaupalliseen puoleen ja omaan henkilöbrändiin panostaminen on mahdollistanut Hulkolle sen, ettei hänen tarvitse elää enää pelkkien Kelan tukien varassa.

Nykyisin vaikkapa ruokaostoksia voi tehdä sen mukaan, mitä oikeasti tarvitsee – eikä tarvitse niinkään ajatella sitä, mihin on varaa.

”Ei tässä mitään ökyautoa kuitenkaan ajella – tai oikeastaan en aja mitään”, Hulkko huikkaa naurahtaen.