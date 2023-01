Linus Ullmarkin ja Jeremy Swaymanin voittohalauksesta on tullut ilmiö.

Kun Boston Bruinsin ottelu päättyi torstain vastaisena yönä voittoon New York Islanderista maalein 4–1, ottelun jälkeen oli jälleen odotettu hetki.

Pelaajat tunnetusti käyvät voitto-ottelun jälkeen kiittämässä maalivahtiaan, mutta Bostonin maalivahtikaksikko Linus Ullmark ja Jeremy Swayman ovat vieneet tämän uudelle tasolle.

Kaksikko ensin kumartaa toisilleen, sitten venytys taaksepäin ja todella voimakas halaus.

Halauksesta on tullut Bostonissa jo niin odotettu tapaus, että heti ottelun päätyttyä lukuisat katsojat eivät enää ryntääkään ulos välttääkseen liikenneruuhkat vaan jäävät katsomaan halaushetkeä.

Swayman kertoo Boston Bruinsin verkkosivuilla, että halausperinne alkoi hyvin luonnollisesti.

”Se alkoi viime kauden avausottelun jälkeen. Se oli tunteikas ottelu [Boston voitti Dallasin 3–1], minun ensimmäinen otteluni ykkösmaalivahtina. Yleensä [ottelun jälkeen] saa pääkopautuksen tai ylävitosen toiselta maalivahdilta, mutta [Ullmark] saapui vahvasti svengaten ja olin siihen valmis”, Swayman kertoo.

”Ja se oli juuri sitä, hyvin luonnollista. Halasimme, koska siltä meistä tuntui sillä hetkellä.”

Swayman toteaa, että he eivät voineet arvata mahtihalauksesta tulevan ilmiö.

”Olemme siitä todella onnellisia.”

Kaksikon halauksesta on alettu käyttää termiä ”hug it out”. Tämä on myös kaupallistettu: Boston Bruinsin fanimyymälästä löytyy iskulauseella varustettuja t-paitoja, pyyhkeitä ja kiekkoja.

Lisäksi kaksikolle on lähetetty lukuisia videoita ja valokuvia muun muassa juniorimaalivahtien halauksista.

”Se on ollut yllätys, että tästä on tullut niin suuri juttu”, Ullmark sanoo.

”Kyse oli vain pienestä asiasta, jonka teimme, yksinkertaisen halauksen.”