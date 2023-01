Vancouver

Columbus Blue Jackets oli yksi NHL-kauden vaikeimmin ennakoitavia joukkueita.

Seuran saattoi yhtä hyvin nähdä olevan mukana pudotuspelikamppailussa tai jäävän kamppailusta kauas.

Kausi on ollut surkea, huonompi kuin saattoi odottaa.

Kun on pelattu vähän yli puolet, Columbus on tukevasti itäisen konferenssin pohjalla. 44 ottelusta on vain 13 voittoa.

”Ei tässä ole selittämistä, emme ole pystyneet tämän enempää voittamaan. Alku oli niin heikko, että siitä olisi muutenkin ollut vaikeaa kiivetä mihinkään. Kun tuli hirveä loukkaantumissuma, se muuttui lähes mahdottomaksi”, sanoo seuran GM Jarmo Kekäläinen.

"Kun meillä on puolet joukkueesta telakalla, vastustaja haistaa veren ja iskee saman tien kurkkuun. Tässä sarjassa ei kakkosjoukkueella pärjää, se on selvää.”

Columbuksen ykköspakki Zach Werenski (13 ottelua, 3+5 tehopistettä) loukkaantui marraskuussa ja joutui sivuun koko loppukaudeksi. Kärkihyökkääjä Jakub Voracekin ura on vaakalaudalla Tampereella marraskuun alussa saadun päävamman takia.

Runkopuolustajista myös Adam Boqvist oli pari kuukautta sivussa ja Jake Bean joutui marraskuussa leikkaukseen, samoin hyökkääjä Justin Danforth. Terävimmästä kärjestä Patrik Laine on ollut loukkaantumisten takia sivussa 15 ottelusta ja kapteeni Boone Jenner 11 ottelusta.

"Jos seitsemästä parhaasta pakista on neljä poissa, niin aikamoisen loven se jättää, kun melkein AHL-pakeilla pelataan 20–30 peliä putkeen. Siinä täytyy viilata omia odotusarvoja, vaikka on kriittinen ja helposti ottaa liikaa päähän.”

Elvis Merzlikinsin kausi tolppien välissä on ollut hankala.

Kekäläinen sanoo, että joukkueen peli-ilmeeseen hän on sinänsä ollut tyytyväinen.

"Joukkueen työmoraalissa ei ole ollut valittamista. Kun ei riitä, niin ei riitä.”

"Meiltä puuttuu vieläkin kuusi jätkää terveestä ykköskokoonpanostamme. Se on ihan sama, mistä ottaa pois kuusi tai kuten meillä pahimmillaan 12 pelaajaa, ei se hirveän hyvältä näytä”, Kekäläinen muistuttaa.

Kekäläinen nostaa esiin hallitsevan mestarin Coloradon esimerkin.

”He eivät ole tällä hetkellä pudotuspeliviivan yläpuolella, pitkälti varmaankin samasta syystä, avainjätkien loukkaantumisten takia. Varmaan he toki saavat rivit kuntoon ja pääsevät pudotuspeleihin.”

Columbus on ollut koko liigan huonoin ylivoimajoukkue. Alivoima on ollut keskitasoa.

Maaleja joukkue on tehnyt idästä selvästi vähiten. Puolustuspeli on repeillyt, lähtökohtainen ykkösvahti, 19 ottelua pelannut Elvis Merzlikins (torjuntaprosentti 86,9%, päästettyjä maaleja 4,44 maalia/peli) on hänkään harvoin tarjonnut mahdollisuutta voittoihin.

Päävalmentajana on toista kautta Brad Larsen, joukkueen pitkäaikainen apuvalmentaja, joka valittiin John Tortorellan seuraajaksi toissa kesänä.

"Kaikki ovat varmasti yhtä turhautuneita. Valmennuksellekaan ei ole helppoa, kun puolet jätkistä on sivussa. He tekevät parhaansa joka päivä, että tästä ryhmästä saadaan kaikki irti”, Kekäläinen sanoo.

Kekäläinen sanoo odottavansa loppukaudelta joukkueeltaan korkeaa työmoraalia ja sitä, että yksilöt kehittyvät.

Kekäläinen odottaa Patrik Laineelta tasaisempaa suorittamista.

Suomessa katseet kääntyvät tietysti aina Patrik Laineeseen.

Laineen saldo kauden 29 ottelusta on 12 maalia ja kymmenen syöttöpistettä. Häneltä on nähty tutunkaltaisia kuumia ja kylmiä putkia.

”Laine on ollut epätasainen. Osin se johtuu varmaan loukkaantumisista. Kuten kaikki tietävät, kun hänellä kulkee niin kulkee, mutta sitten saattaa tulla pidempiä heikkoja jaksoja”, Kekäläinen sanoo.

"Se on asia, jota hänen pitää kehittää. Siitä on puhuttu paljon. Kun ei tule pisteitä, täytyy vaikuttaa pelin kulkuun muilla tavoin ja pelata kokonaisvaltaista, voittavaa jääkiekkoa ja hyödyttää joukkuetta muilla tavoin.”

On selvää, ettei Columbus enää nouse pudotuspeleihin.

Ja yhtä selvää NHL:ssä on, että on tulevaisuuden kannalta hyödyllisempää olla pohjalla kuin jäädä niukasti ulos pudotuspeleistä. Tästä Kekäläinen on puhunut aiemminkin.

"Seurajohdon kannalta on selvää, että enää ei ole järkeä parantaa joukkuetta tälle kaudelle. Kaikki mahdolliset liikkeet ovat siirtoja tulevaisuutta ajatellen.”

Meneillään on kausi, jolloin varaustilaisuuden ykkösvalinnan saaminen olisi tavanomaistakin arvokkaampaa.

Syy on selvä, Connor Bedard, josta on pitkään puhuttu niin sanottuna generational talentina, sukupolvensa erityislahjakkuutena, mistä nähtiin esimerkki vuodenvaihteen nuorten MM-turnauksessa: uskomattomat 9+14=23 tehopistettä seitsemässä ottelussa.

"Poikkeuksellinen pelaaja. Varaustilaisuuden arvonnan voittoon on tietysti parhaat todennäköisyydet sille, joka jää sarjassa viimeiseksi”, Kekäläinen toteaa.

”Kukaan ei varmasti halua olla viimeinen ja häviäminen harmittaa yhtä paljon vuodesta riippumatta, mutta jos on mahdollisuus saada organisaation suunnan muuttava pelaaja, niin se tuo valoa tunnelin päähän.”

Connor Bedard on ensi kesän pomminvarma ykkösvaraus NHL:ssä.

Columbuksen puolustajalupaus, viime kesän viitosvaraus David Jiricek oli Tshekin joukkueen kantava voima ja turnauksen paras puolustaja.

NHL:ssä Jiricek on pelannut vain kaksi ottelua. Tuskin häntä juuri enempää nähdäänkään, sillä näin tulokassopimus jatkuu vuoden pidempään.

"Hän ei olisi paljoa parempaa kautta voinutkaan pelata. 19-vuotiaana AHL:n tähdistöotteluun ja 20-vuotiaiden kisojen paras puolustaja. Hän saa AHL:ssä pelata isoja minuutteja, ja meillä on isot odotukset jo aika lähitulevaisuuteen.”

Columbuksesta mahdollista kauppatavaraa keväällä ovat ainakin ruotsalaislaituri Gustav Nyquist, venäläispuolustaja Vladislav Gavrikov ja Joonas Korpisalo, joka on ollut Columbuksen paras maalivahti. Heistä tulee kesällä rajoittamattomia vapaita agentteja.

Tällaisten pelaajien saatavuus ja hinta kiinnostavat aina pudotuspeleihin matkalla olevia joukkueita.

"Kyselyitä tulee säännöllisesti, kun joukkueet tekevät taustatöitään. Katsotaan rauhassa.”

"Gavrikovin kanssa olemme käyneet neuvotteluita jatkosta, mutta ne eivät ainakaan tähän mennessä ole johtaneet mihinkään”, Kekäläinen selvittää.

Gustav Nyquist lukeutuu Columbuksen johtaviin pelaajiin. Sopimus on kesällä katkolla.

Ennen kautta Kekäläinen sanoi, että Columbuksen tavoite on pudotuspeleissä.

Toisaalta hän myös muistutti, että joukkueen menestysikkunan odotetaan aukeavan vasta tulevina vuosina. Ja mainitsi senkin, että voittaakseen NHL:ssä on usein käytävä aivan pohjalla.

Sinne Columbus on tällä kaudella syöksynyt uudelleen. Koronan lyhentämällä kaudella 2020–2021 Blue Jackets oli myös oman divisioonansa jumbo, kun se oli aloittanut joukkueensa uudelleenvarustelun neljän pudotuspelivuoden jälkeen.

"Saimme ehkä liiankin hyvän viime kauden. Odotukset kasvoivat, mutta enemmän varmaan ulkopuolella kuin seuran sisällä”, Kekäläinen sanoo.

Kekäläisen mukaan Columbuksessa on pysytty varovaisin mielin ja muistuteltu itseään, että prosessi pudotuspelijoukkueeksi ja siellä menestyjäksi vie aikaa.

"Nyt on tullut muistutus, että siihen on vielä matkaa, kun nuoret pelaajamme ovat vastuunkantajia ja kykenevät siihen illasta toiseen.”

Tarkoitus oli ottaa askel eteenpäin, mentiin kaksi taakse.

Kekäläinen uskoo, että pian seura ottaa kolme askelta eteenpäin.

"On pakko vain luottaa, että arviomme nuorten pelaajien suhteen ovat olleet oikeita, ja kun hedelmä on valmis putoamaan, se maistuu hyvältä.”