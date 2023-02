Ylöjärvi

Urheilussa ja harrastuksissa löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, että lapset ovat innostuneet lajista, joihin ovat tutustuneet vanhempiensa harrastusten kautta.

Mutta joskus reitti voi kulkea toiseen suuntaan ja yli sukupolven, lapsenlapsilta isovanhemmalle.

Ylöjärveläiselle Salme Nummelalle kävi näin seitsemän vuotta jatkuneen taekwondoharrastuksen kanssa.

Aluksi tie salille vei lastenlasten kyyditsijänä, mutta pian katse alkoi poimia kiinnostavia yksityiskohtia matolta Tarja Korhosen vetämistä harjoituksista.

”Odottelin salin reunalla, että treenit loppuvat ja mennään kotiin. Tarja veti treeniä ja katselin, että näyttää aika kivalta tuo juttu ja tekisi varmaan hyvää kropalle. Kun rupesin kokeilemaan, Tarja taisi nähdä, että tuo on vähän tuollainen omituinen mummo ja ehdotti, että menisinkö mukaan”, Nummela kertoo.

Korhonen sanoo romuttavansa illuusiota sen verran, että hän kysyy kaikilta salille uskaltautuvilta kiinnostusta kokeiluun. Salme Nummelan osalta ensimmäiset hetket ovat silti jääneet mieleen.

”Kyllä sen näkee, kun osa vanhemmista plärää puhelinta. Salme oikeasti seurasi mitä tehdään”, Korhonen sanoo.

Salme Nummela harjoittelee kolme kertaa viikossa ja kiittelee hyvää ryhmähenkeä harjoituksissa. Harjoitteluparina Pasi Vetämäjärvi.

Loppuvuodesta 2022 Nummelan harrastus oli edennyt mustaan vyöhön asti. Vyön saavuttaminen on saanut runsaasti huomiota. Nummela on Taekwondoliiton mukaan vanhimpana aloittanut mustaan vyöhön asti yltänyt harrastaja maailmassa.

Taekwondo kuuluu korealaisiin itsepuolustus- ja kamppailulajeihin. Harjoituksissa opetellaan tekniikoita, joita voi soveltaa itsepuolustukseen. Lajissa sekä otellaan, murskataan että kilpaillaan liikesarjoissa. Perustekniikat lisäävät esimerkiksi tasapainoa, lihaskuntoa ja voimaa.

Nummela on esimerkki siitä, että liikuntaharrastuksen voi aloittaa vasta reilusti eläkeiän puolella. Nummelan taustoita ei löydy valtavia määriä muita urheilulajeja.

”Kouluaikana juoksin aina linja-auton perässä, että ylipäätään kerkesin. Hiihtoa harrastin kouluaikana ja nuoruudessa. Siihen se jäi, en ole mitään tehnyt paitsi puutarhatöitä. Käännän maata keväällä. Kuntosalia kokeilin, mutta se oli liian totista hommaa.”

” ”Kun pitää opetella uutta liikesarjaa en pääse kovin helposti uuteen kiinni. Pitää harjoitella enemmän kuin muut ja onneksi ohjaajat antavat apua ja neuvoja.”

Mustaan vyöhön asti pääseminen on vaatinut Nummelalta sinnikästä harjoittelua. Omat harjoitukset hänellä on kolme kertaa viikossa. Sen lisäksi hän vetää Harmonia-ryhmää, jonka osallistujat ovat yli 50-vuotiaita ja pääosin eläkeläisiä, sillä harjoitukset pidetään keskellä päivää.

Sen lisäksi Nummela harjoittelee uusia sarjoja varsinaisten harjoitusten ulkopuolella kotonaan tai salilla.

Laji on imaissut mukaansa myös vastuutehtäviin. Nummela on jäsenenä Taekwondoliiton seniorijaoksessa ja tuoreempi aluevaltaus on tuomarikortin hankkiminen. Nummela oli tuomaroimassa Kempeleessä järjestettyjä SM-kisoja helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna.

”Seniorijaoksen suunnitelmissa on laajentaa tapoja, joilla taekwondoa voi tehdä. Istuen voisi hyvinkin tehdä. Tavoitteena on kehittää treenejä, joissa jokainen voi toimia omista lähtökohdistaan.”

Musta vyö ei ole päätepiste taekwondon harrastajalle. Nummela on suorittanut nyt ensimmäisen danin mustan vyön tason. Mustia vyötasoja on kaikkiaan yhdeksän.

”Nyt olen opetellut ensimmäistä liikesarjaa kakkosdaniin. Tammikuussa aloitettiin. Olen oppinut ajatuksen, mitä tehdä. Mutta se, miten liikkeet tarkasti tehdään, on tiukan työn takana. Kuukauden päästä osaan jotain”, Nummela sanoo.

Liikesarjojen fyysisen toteutuksen lisäksi Nummela sanoo, että korean kieltä on ollut välttämätöntä opetella. Ilman sitä vaadittava asiat eivät avaudu kunnolla.

”Nyt se on pakko. Ilman sitä tässä ei pärjää. Luulin ensin kuusi vuotta, että ei tarvitse opetella. Mustaan vyöhön piti opetella liikesarjojen nimet, ja ei ole kuule helppoa!”

Nummela sanoo, että ei tiennyt mustan vyön saavutuksensa olevan erityinen. Harrastus alkoi, koska se tuntui hauskalta. Ensimmäiset vyökokeet tulivat hänelle itselleenkin yllätyksenä.

”Jossain vaiheessa ihmettelin, että mistä vöistä puhutaan. Sain tietää, että olisi mahdollisuus osallistua vyökokeeseen. Osallistuin kun ajattelin, että se kuuluu asiaan.”

Huomion määrä on yllättänyt Nummelan. Mustasta vyöstä on tullut onnitteluja, ja esimerkiksi Nummelan vetämään Harmonia-ryhmään on tullut uusia harrastajia.

” ”Heittäydy aina uuteen juttuun, niin elämä tuntuu mukavalta!”

”Oli tarkoitus saada vyökoe läpi ja isolla työllä sain. On yllättänyt, että se on niin ihailtu. Aikuiset ihmiset ja ikäihmiset ovat huomanneet, että tämä olisi yksi mahdollisuus itsellekin”, Nummela sanoo.

Nummelan aktiivisuus ei rajoitu ainoastaan liikuntaharrastukseen. Haastatteluun hän saapui suoraan kuoron vedosta, jonka lisäksi hän ohjaa lausuntaryhmää ja opiskelee yksinlaulua.

”Vanhoilla päivillä rupesin yksinlauluakin harrastamaan. Nuoruudessa oli haave, että menisin vaikka Milanon Scalaan laulamaan oopperaa. Juuri ennen koronaa pidin oman konsertin. Sen nimi oli Kerran elämässä. Taas suunnittelen, että jos pitäisi konsertin. Jos se olisi sitten Toisen kerran elämässä.”

Myös laulun osalta Nummelalla on kehitystavoite.

"Tarkoitus on saada sopraanon ääniala toimimaan. Tässä iässä sopraanot yleensä lopettavat, mutta jos minä aloitan. Harmaita hiuksia laulunopettajalle”, Nummela nauraa.

Liikunnan saralla Nummelalla on suunnitteilla käydä kokeilemassa liitovarjoa, kunhan säät sallivat.

Uuden kokeminen kiehtoo edelleen, ja sitä kautta Nummela ajattelee elämänohjettaankin.

