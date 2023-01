KuPSin apuvalmentaja Pasi Tuutti nostetaan tulevaksi kaudeksi seuran miesten edustusjoukkueen päävalmentajaksi.

Kuopion Palloseuralta kesti vain vajaa viikko päättää, että Pasi Tuutti, 43, on miesten edustusjoukkueen seuraava päävalmentaja. KuPS purki päävalmentajasopimuksen Simo Valakarin kanssa viime perjantaina, kun Valakari halusi ulkomaille valmentamaan. Valakari siirtyi latvialaisen Audan päävalmentajaksi.

Tuutin päävalmentajasopimus kestää kauden 2023 loppuun saakka.

Tuutti on syntyjään kuopiolainen ja Kuopion Palloseuran oma kasvatti. KuPSin mukaan valinta oli luonteva, sillä ”Tuutti on pystynyt näyttämään taitonsa ja intohimonsa viimeisten vuosien aikana”.

Tuutti on toiminut edustusjoukkueen apuvalmentaja kausilla 2020-2022.

”Olen iloinen ja tyytyväinen siihen, että löysimme KuPS:lle kuopiolaisen päävalmentajan. Pasi on viime vuosina kehittynyt valmentajana ja on nyt valmis ottamaan vastuun KuPS:n menestyksestä tulevalla kaudella”, kommentoi päävalmentajan valintaa tiedotteessa KuPS Oy:n pääomistaja Ari Lahti.

Tuutin mukaan päävalmentaja rooli Kuopion Palloseurassa on ollut pitkään hänen haaveenaan.

”Tällaisen mahdollisuuden saaminen omassa kasvattajaseurassa on tietenkin ainutlaatuinen tilaisuus, joka osuu harvemmin kohdalle. Olen todella kiitollinen seuran tarjoamasta mahdollisuudesta. Pelaajilta ja valmennustiimiltä saamani tuki on ollut sanoin kuvaamatonta ja tuntuu todella hyvältä. Nyt on aika painaa kaasu pohjaan ja ottaa koko tiimin osaaminen viimeistä piirtoa myöten käyttöön”, Tuutti sanoi tiedotteessa.

”Tavoitteena on edelleen pelata sellaista jalkapalloa, että pokaaleita saadaan jatkossakin Kuopioon.”