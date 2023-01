Bayern München teki kaksi ja puolivuotisen sopimuksen Yann Sommerin kanssa.

Jalkapallon saksalaisjätti Bayern München teki kesäkuun 2025 loppuun asti ulottuvan sopimuksen maalivahti Yann Sommerin kanssa. Borussia Mönchengladbachista saapuva Sommer korvaa baijerilaisseurassa Bayernin ja Saksan maajoukkueen pitkäaikaisen luottomaalivahdin Manuel Neuerin, jonka oikea jalka murtui joulukuussa laskettelurinteessä. Neuerin, 36, kausi on ohi.

Sommer, 34, on torjunut Sveitsin maajoukkueessa vuodesta 2012 ja Bundesliigassa vuodesta 2014. Hän on pelannut kolmissa MM-kilpailuissa ja kaksissa EM-kilpailuissa.

”Yann Sommer on meille arvokas lisä, koska hänellä on mittava kansainvälinen kokemus, ja hän on pelannut jo vuosia Bundesliigassa. Hänellä on kaikki tarvittava, jolla hän voi auttaa meitä välittömästi menestymään. Olemme varmoja, että voimme saavuttaa tavoitteemme hänen kanssa”, toimitusjohtaja Oliver Kahn kertoi Bayernin verkkosivuilla.

Bundesliiga palaa perjantaina talvitauolta, kun sarjajohtaja Bayern vierailee Leipzigissa.

”Olen erittäin innoissani uudesta haasteesta Bayernissa. Se on iso ja voimakas seura. Olemme pelanneet vastakkain monia kertoja”, Sommer tuumi.