Suomalaisvene purjehti Atlantin yli 11 vuorokaudessa ja 10 tunnissa. Tavoitteena ollut kymmenen vuorokauden alitus jäi haaveeksi.

Suomalainen Tulikettu-vene pääsi maaliin ensimmäisessä kilpailussaan.

Arto Linnervuon kipparoima tiimi ohjasi Tuliketun Grenadan saaren kisasatamaan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Tulikettu lähti Karibialle Lanzarotelta 8. tammikuuta. Matka Atlantin yli Kanariansaarilta kesti 11 päivää, 10 tuntia, 33 minuuttia ja 46 sekuntia. Purjehdusta kertyi 3 187 merimailia, 5 900 kilometriä.

Alunperin Tuliketun tavoitteena oli päästä Karibialle alle kymmenessä vuorokaudessa, mutta matkalla sattuneet hankaluudet hidastivat vauhtia.

Tulikettu muun muassa menetti spinaakkerin, kun vene osui isoon aaltoon. Sen jälkeen miehistö hidasti vauhtia varotoimena.

Tulikettu sijoittui Royal Ocean Racing Clubin (RORC) avomeripurjehduskilpailun Transatlantic Racessa luokassaan neljänneksi. Kokonaiskilpailussa se oli yhdestoista.

Kisan voittanut italialainen Maserati purjehti isojen veneiden luokassa Atlantin yli viidessä vuorokaudessa.

Tulikettu on niin sanottu foilivene, jossa on DSS-siipi. Se on suomalaisveneen valttikortti silloin, kun purjehditaan sivu- tai avotuulissa. Nyt veneet purjehtivat käytännössä myötätuulessa koko matkan.

Kippari Arto Linnervuo ja ruorimies Herman Saari Tuliketun kannella.

Tuliketun alkuperäiseen tavoitteeseen kuuluu voittaa ensimmäisenä täyssuomalaistiiminä RORC-sarjan kokonaiskilpailu ja sen tärkeimpiä osakilpailuja, kuten legendaarinen vuodesta 1925 joka toinen vuosi järjestetty Rolex Fastnet Race heinäkuussa 2023.

Karibialla Tulikettu osallistuu 600 merimailin kilpailuun Antigualla. Kilpailussa kierretään ja pujotellaan yhteensä kolmetoista Karibian saarta.

”Siellä on paljon juuri Tuliketulle sopivia osuuksia”, Linnervuo sanoo.

Tuliketulle on sattunut ja tapahtunut paljon vuoden aikana. Viime keväänä sen luultiin uponneen Pohjois-Atlantilla. Kesän alussa se löydettiin ajelehtimassa aavelaivana Portugalin rannikolla.

Syksyllä vene korjattiin ja uudistettiin telakalla Englannissa.