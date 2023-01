Jarno Koskiranta, 36, siirtyy Ilvekseen lainalle loppukaudeksi ja Emil Järventie, 17, liittyy SaiPan riveihin tämän ja ensi kauden kattavalla lainasopimuksella.

Ilves ja SaiPa ovat sopineet pelaajavaihdosta SM-liigassa, Ilves tiedottaa.

Loppukauden mittaisella lainasopimuksella Ilvekseen siirtyvä konkarihyökkääjä Koskiranta on merkkauttanut tällä kaudella 37 ottelussa tehopisteet 1+6=7.

Kolmatta kauttaan SaiPan kapteenina toiminut keskushyökkääjä Koskiranta on pelannut urallaan SM-liigassa yhteensä 330 runkosarjaottelua tehoilla 70+101=171 ja 14 pudotuspeliottelua tehoilla 9+1=10.

Kaudella 2012–2013 Tapparassa pelatessaan hän saavutti SM-hopeaa.

KHL:ssä Koskiranta edusti Sibir Novosibirskiä ja Pietarin SKA:ta kausina 2013–2020. Hän voitti sarjan mestaruuden SKA:ssa kaudella 2016–2017.

Leijonissa Koskiranta voitti MM-hopeaa 2016.

"Halusimme vahvistaa keskushyökkääjäosastoamme entisestään loppukautta ajatellen, ja hänestä saamme pelaajan, joka pystyy kantamaan vastuuta tärkeillä hetkillä luotettavasti”, sanoo Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela tiedotteessa.

Ilveksen kasvatti Emil Järventie siirtyy SaiPaan tämän ja ensi kauden kattavalla lainasopimuksella.

Alkukaudella lainalla KooVeen Mestis-joukkueessa sekä Ilveksen U20- ja U18-joukkueissa pelannut Järventie teki 16 Mestis-ottelussa pisteet 3+1=4 ja U20 SM-sarjassa 21 ottelussa 8+11=19 tehopistettä.

Ilveksen ja Järventien välinen pelaajasopimus ulottuu kevääseen 2024 asti ja sisältää seuran option kaudesta 2024–2025.

"SaiPa oli kiinnostunut saamaan Emil Järventien riveihinsä, ja näimme tämän lainasopimuksen järkevänä sekä pelaajan että molempien seurojen kannalta. Halusimme kuitenkin ehdottomasti pitää kiinni myös omasta sopimuksestamme. Emil on erittäin lahjakas nuori pelaaja, ja tavoitteenamme on, että hän on Ilveksen näkökulmasta entistä valmiimpi pelaaja mahdollisella optiokaudella 2024–2025”, urheilujohtaja Koskela selvitti.

