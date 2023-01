Robin Bryntesson kerää tempauksella varoja Ukrainaan.

Vasaloppetissa on ollut vuosien varrella erilaisia tempauksia. Kun kilpailu täytti viime vuonna 100 vuotta, Anders Södergren hiihti kisan entisajan välineillä.

Ruotsalainen entinen maajoukkuetason hiihtäjä Robin Bryntesson on tullut tunnetuksi etenkin Ruotsissa erilaisista tempauksistaan. Hän on hiihtänyt New Yorkissa veden päällä ja Ruotsissa rullaportaissa.

Nyt hän aikoo hiihtää klassisen pitkän matkan hiihtokisan, Vasaloppetin Morassa, takaperin eli peruuttamalla.

”Tykkään tehdä hulluja asioita”, Bryntesson sanoo Ruotsin yleisradioliitolle SVT:lle, jonka sivuilta löytyy myös video Bryntessonin ensikokeiluista takaperin hiihtämisestä.

Tempauksellaan Bryntesson, 37, kerää varoja Ukrainalle, johon Venäjä hyökkäsi viime helmikuussa. Tarkoituksena on muuttaa tela-alustaisia vaunuja ambulansseiksi ihmisten evakuoimiseksi vaikean maaston alueilta.

Bryntesson myöntää, että 90 kilometriä takaperin voi muodostua hankalaksi haasteeksi.

”Kovinkaan moni ei usko, että onnistun, koska koko joukkueella on hyvä käsitys tekniikasta ja taktiikoista.”

Turvallisuussyistä Bryntessonin ympärillä on koko reitin ajan muita hiihtäjiä. He hiihtävät kasvot menosuuntaan.

Bryntesson menestyi omalla hiihtourallaan erityisesti sprintissä. Hän voitti nuorten MM-kisoissa kaikkiaan kolme MM-kultaa vuosina 2004–2008. Maailmancupissa hän voitti Vancouverin osakilpailussa vuonna 2009 parisprintin yhdessä Emil Jönssonin kanssa. Vasaloppetissa Bryntesson on sijoittunut parhaimmillaan yhdenneksitoista vuonna 2009.

Vasaloppet järjestetään 5. maaliskuuta.