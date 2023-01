Markkanen on pelannut upean kauden Utah Jazzin riveissä.

Lauri Markkanen on donkannut tällä kaudella enemmän kuin koskaan aiemmin.

Utah Jazzin Lauri Markkanen on ollut hurjassa vireessä tällä kaudella koripallon NBA:ssa, ja tilastot ovat melkoista luettavaa. Pisteitä on syntynyt keskimäärin 24,8 ottelua kohti, ja levypalloja on tarttunut käsiin 8,7:n keskiarvolla.

Markkanen on ollut joukkueensa ykköstähti läpi kauden, ja iso vastuu on näkynyt onnistumisina. Peliaikaa on tullut keskimäärin yli 34 minuuttia ottelua kohti.

Pelitilanteiden heittoprosentti on 52,1, kolmosten 42,3 ja vapaaheittojen 87,3. Kaikki ovat uran parhaita lukemia, kuten pisteetkin.

Markkanen on onnistunut todella monipuolisesti, ja hän on ainoa pelaaja, joka on sekä donkannut vähintään 70 kertaa että pussittanut vähintään 70 kolmosta.

Markkanen on matkalla NBA:n tähdistöotteluun, sillä hän oli torstaihin mennessä saanut yli 1,3 miljoonaa ääntä faneilta. Avausviisikkoon tuskin on asiaa, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä läntisen konferenssin joukkueeseen kuitenkin.

Myös NBA on herännyt Markkasen hehkuttamiseen, ja torstaina sarja julkaisi Twitterissä suomalaistähden kovimmat donkit uran varrelta. Markkasen jalkoihin on jäänyt yksi jos toinenkin iso mies.

Lisää saattaa olla tulossa ensi yönä, kun Utah isännöi itäisen konferenssin neljäntenä olevaa Brooklyn Netsiä.