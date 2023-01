SM-hiihtojen sprinttiviestissä kokeiltiin uutta karsintaa, joka on käytössä myös MM-kisoissa.

Tampere

Sprinttiviestin SM-kisan finaaliin mentiin perjantaina Tampereella uudella karsintasysteemillä, joka on tämän hetken tietojen mukaan käytössä myös tulevissa MM-kisoissa.

Tähän asti karsinta on ollut samanlainen kuin finaalikin eli joukkueen molemmat urheilijat ovat hiihtäneet vuorotellen kolme osuutta.

Karsinnat on hiihdetty erissä, joista osa joukkueista on päässyt finaaliin sijoituksen ja osa aikavertailun kautta.

Nyt karsinta oli käytännössä henkilökohtaisen sprintin kaltainen väliaikalähtöinen kilpailu, jossa joukkueen kahden hiihtäjän ajat laskettiin yhteen, ja yhteisaika ratkaisi sijoituksen karsinnassa. Finaaliin pääsi 15 parasta kaksikkoa.

Ennen karsinta oli siis yksittäiselle urheilijalle kolme vetoa lyhyellä palautuksella. Nyt riitti yksi suoritus.

Hiihtoliiton kilpailujen johtaja Hannu Koivusalo kertoi Kaupin maalialueella, että uusi karsintasysteemi haluttiin ottaa SM-kisoihin sen takia, että se on tulossa kansainvälisiin ympyröihin.

”Fysiikan osaltahan päivä on hyvin erilainen. Valmentajien suunnasta on tullut sitä näkemystä, että tämä yhden kerran täysillä puolitoista kilometriä saattaa viedä jatkoon eri hiihtäjiä kuin se, että se vedettäisiin kolme kertaa. Karsitaan siis yhdellä vedolla kisaan, jossa vedetään kumpikin kolme kertaa”, Koivusalo sanoi.

Koivusalo huomautti, että aikaisemmassa systeemissä oli omat haasteensa.

”Monta kertaa käy niin, että jälkimmäisissä karsintaerissä on merkittävästi huonompi keli kuin ensimmäisessä, jolloin sekään ei ole missään tapauksessa reilua”, Koivusalo sanoi viitaten aikavertailuun.

Koivusalon mukaan uuden systeemin hyviin puoliin kuuluu se, että se lyhentää kilpailupäivää.

”Joskus meillä on ollut SM-kisoissa miehillä peräti neljä alkuerää ja naisilla kaksi. Kun jokainen vie aikaa puoli tuntia, päivästä tulee tolkuttoman pitkä.”

Tampereella uusi karsinta vei kaikkiaan aikaa runsaan tunnin.

Maajoukkueen naisten vastuuvalmentajan Jussi Piiraisen mielestä uusi karsintasysteemi voi kansainvälisissä kisoissa vaikuttaa joukkueiden valintaan.

”Se saattaa karsia jonkin verran kestävyystyyppisiä urheilijoita pois, varsinkin jos on tiukkaa, pääseekö karsinnasta jatkoon. Hyvillä sprintin karsintahiihtäjillä on tässä etu, ja he eivät välttämättä ole niin hyviä, jos hiihdetään kolme kertaa lyhyellä palautuksella”, Piirainen sanoi.

Esimerkiksi Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi saavuttivat parina sprinttiviestin olympiakultaa ja MM-pronssia. He ovat juuri mainittuja kestävyystyyppejä.

”Maailmancupissa on tällä uudella systeemillä se riski, että kestävyystyypit eivät pääse karsinnasta läpi, kun isot maat hiihtävät usein kahdella joukkueella, mutta arvokisoissa se tuskin on Suomelle riski. Toisaalta finaalivaiheessa urheilijoita on väsytetty vähemmän. Joutuu sitä miettimään eri tavalla”, Piirainen sanoi.