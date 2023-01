Saarion tanskalainen valmentaja Lasse Hansen lentää tuomaan uudet satelliittipuhelimet Gran Canarialle.

Palomies Jari Saarion hermo kestää, vaikka vastoinkäymiset hieman keikuttavatkin venettä. Eivät tosin konkreettisesti, sillä Saario ei vieläkään ole päässyt vetämään hurjan soutu-urakkansa ensimmäisiä vetoja.

Saario on Gran Canarialla valmiina soutamaan noin 7 000 kilometrin matkan Atlantin yli Miamiin. Noin 6 000 kilometrin reitti takaisin kulkee New Yorkista Lontooseen. Yhteen suuntaan matka vie arviolta reilut sata päivää, mutta sääolosuhteilla on aikaan suuri vaikutus.

Urakasta selviytyessään Saariosta tulee ensimmäinen ihminen, joka on soutanut Atlantin yli edestakaisin.

Kunhan vain pääsisi liikkeelle.

Saarion oli tarkoitus lähteä soutamaan maanantaina, mutta ongelmat veneen paperien kanssa viivästyttivät lähtöä. Seuraavaksi tähtäin oli torstaissa, mutta silti Saario kertoo kuulumisia kuivalta maalta. Mitä tapahtui?

”Ei voi kehua, että juuri nyt kovin vahvasti menisi. Olen yrittänyt saada satelliittiyhteyksiä toimimaan. Suomessa viestit menivät ihan hyvin perille, mutta nyt en saa mitään yhteyttä tiimiin tai säämieheen”, Saario kertoo.

"Paikannus toimii, mutta pitää saada yhteydet kuntoon. Valmistaja ihan ihmeissään eikä tajua, mikä tökkii. Laitteet ovat ihan uudet.”

Saarion on tärkeä tietää esimerkiksi, millaista säätä on luvassa. Kuvia pitää myös pystyä lähettämään, jos Saario tarvitsee korjausapua jossain vaiheessa matkaa. Ilman toimivia satelliittipuhelimia Saario ei aio matkaan lähteä.

Sellaiset saadakseen Saario joutuu turvautumaan tanskalaisvalmentajaansa Lasse Hanseniin. Hansen oli viime viikonloppuna Kanarialla, ja tarkoituksena oli käydä kaikki laitteet läpi. Se jäi kuitenkin haaveeksi, kun venettä ei saarelta löytynyt.

Nyt Hansen lentää uudestaan Gran Canarialle.

”Tehtiin sellainen muutos, että Lasse lentää huomenna Tanskasta Lontooseen ja lentää sitten tänne. Hän tuo kaksi uutta satelliittipuhelinta, jotka ovat käyttövarmat. Sunnuntaina testataan vehkeet, käydään yhteydet läpi ja katsotaan, että kaikki toimii.”

”Kallistahan tämä on kuin mikä. Tonneja palaa.”

Uusi lähtöpäivä on maanantai.

” ”Ei voi kehua, että juuri nyt kovin vahvasti menisi.”

Saario sanoo ammentavansa voimaa vastoinkäymisistä. Tehtävässä auttaa se, että jokainen kylmä suihku tuo lisää kannustusta lähipiiriltä ja ystäviltä.

”Ei tämä ole muutamasta päivästä kiinni. Kaiken pitää toimia. Ei kannata tässä vaiheessa hätiköidä, niin pitkään olen valmistellut.”

Saario kertoo nukkuneensa viime yöt veneessä trailerin päällä. Alue on öisin vartioitu, mutta päivisin venettä ei tee mieli jättää, jotta mitään ei varastettaisi.

Viime päivinä syöminen – ja peseytyminen – on jäänyt vähemmälle, kun Saario on joutunut selvittämään ensin veneen olinpaikkaa ja sitten taistellut satelliittiyhteyksien kanssa. Nyt vastoinkäymiset alkavat olla ohi, Saario uskoo.

”99 prosentin varmuudella uskon, että pääsen maanantaina lähtemään. Nyt en pysty mitään muuta tekemään, joten otan rennosti ja syön hyvin. ”

”Kolme päivää on mennyt edellisestä suihkusta. Se on hyvää alkutreeniä Atlantille, muuten olo on ihan ok.”