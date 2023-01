Lauri Markkanen oli koko ottelun kolmanneksi paras pistemies.

Koripallon NBA:ssa Utah Jazz hävisi kotiparketillaan Brooklyn Netsille pistein 106–117.

Utahin suomalaistähti Lauri Markkanen oli joukkueensa toiseksi paras ja koko ottelun kolmanneksi paras pistemies 22 pisteellä sekä 11 levypallolla. Markkanen onnistui kuudessa kolmen pisteen heitossa kymmenestä yrityksestään.

Eniten utahilaisista pisteitä nappasi Jordan Clarkson 29 pisteellä ja neljällä levypallolla.

Koko ottelun pistekuningas oli Brooklynin Kyrie Irving, joka tahkosi hurjat 48 pistettä ja nappasi 11 levypalloa.

Markkanen palasi parketille Utahin viime pelissä Los Angeles Clippersiä vastaan. Hän oli ollut sivussa kahden pelin verran ruhjevamman takia.

Viimeisestä kuudesta pelistään Utah on voittanut neljä ja hävinnyt kaksi. Kaikkiaan Utah on tällä kaudella voittanut 24 ottelua ja hävinnyt 25. Joukkue on NBA:n länsilohkossa kahdeksantena.