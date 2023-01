S.H. Kim osui lippukeppiin, josta pallo kimposi todella hankalaan paikkaan.

Eteläkorealainen ammattigolfaaja Kim Seong-hyeon, joka tunnetaan paremmin nimellä S.H. Kim, koki perjantaina melkoisen järkytyksen PGA-kiertueen turnauksessa La Quintassa Kaliforniassa.

Tapauksesta kertovat useat mediat, muun muassa USA Today.

Kim löi kolmannen lyöntinsä 16. väylällä, jossa ihannetulos on viisi lyöntiä. Lähestymislyönti noin 80 metristä näytti onnistuvan loistavasti, mutta sitten kaikki meni pieleen: pallo osui suoraan reiällä olleeseen lippukeppiin, sai siitä kovan kimmokkeen ja vähitellen valui todella hankalaan hiekkabunkkeriin. Eikä siinä vielä kaikki, sillä pallo jäi bunkkerissa olleen tasoituslanan varren alle.

Tasoituslanan Kim sai poistaa ilman rangaistusta, mutta lyöminen bunkkerista oli silti vaikeaa. Neljäs, viides ja kuudes lyönti jäivät edelleen bunkkeriin, mutta seitsemäs onnistui ja sen jälkeen myös puttaus. Kim teki väylällä siten tripla-bogeyn.

Kim ei kuitenkaan menettänyt peliotettaan todelliseen epäonneen, sillä hän pelasi seuraavalla väylällä birdien eli yhden alle ihannetuloksen.

Kun kisasta on pelattu kaksi kierrosta, Kim on jaetulla 120. sijalla tuloksella -1 (70+73). Kärjessä on Yhdysvaltojen Davis Thompson tuloksella -18.