Sisä-Suomen poliisi kertoi kaipaavansa havaintoja Kaupin alueella kadonneesta pojasta.

Tampereen SM-hiihdoissa Kaupin urheilupuistossa oli 13-vuotias poika kadoksissa lauantaina iltapäivällä.

Sisä-Suomen poliisi julkaisi asiasta tiedotteen, jossa se kaipasi havaintoja Kaupin alueelta kadonneesta nuoresta.

Poliisin mukaan pojalla on yllään punainen pipo, ruskean oranssi toppatakki, tummat housut ja Kuoma-merkkiset talvikengät.

”Poika on noin 175 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Poika saattaa kulkea kädet korviensa päällä eikä todennäköisesti vastaa puhuteltaessa. On mahdollista että poika on jo poistunut Kaupista myös muualle Tampereen alueella. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112”, tiedotteessa sanotaan.

SM-kisojen järjestäjät eivät vahvistaneet, että poika olisi ollut seuraamassa kilpailuja.