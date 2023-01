Pikaluistelulle Myllypuron hallihanke on ”elinehto”, taitoluistelulle se on kasvuhanke

Myllypuron luisteluhallihanke auttaisi toteutuessaan jäälajia kasvamaan ja samalla turvaamaan pikaluistelun jatkuvuuden Suomessa.

Myllypuron jättimäisen luisteluhallin kohtalo on vaakalaudalla hankkeen kaaduttua kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, ja seuraavaksi hankkeen tulevaisuudesta päättää kaupunginhallitus. Luisteluseurat ovat seuranneet hallihanketta sivusta, sillä hanke on Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton vetämä hanke.

Luisteluseuroihin tehdyn soittokierroksen perusteella hallihanke vaikuttaa elintärkeältä vain pikaluisteluseuroille.

Sen sijaan taitoluisteluseuroille hankkeessa on kysymys ennen kaikkea siitä, että toteutuessaan halli voisi edesauttaa seuroja kasvattamaan harrastajamääriä. Tällä haavaa Taitoluisteluliiton helsinkiläisseuroilla on soittokierroksen perusteella jääaikaa nykyiselle harrastajamäärälle.

Toisaalta taitoluistelijoille ja muodostelmaluistelijoille hallihankkeen toteutuminen tarkoittaisi parempia harjoitteluolosuhteita, kun oheisharjoittelutilat olisivat asianmukaiset toisin kuin vanhemmissa halleissa.

Helsingin Luistelijat on Suomen suurin taitoluisteluseura, jolle toistaiseksi on vielä löytynyt riittävästi harjoittelupaikkoja ympäri Helsinkiä, kertoo seuran puheenjohtaja Jukka-Pekka Ylinen.

”Jäätä riittää Helsingissä, mutta jääajat ovat vääriin aikoihin ympäri Helsinkiä ja vanhemmat hallit eivät sovellu enää täydellisesti oheisharjoitteluun ja musiikin soittamiseen harjoituksissa. Uudet hallit ovat ihan hyviä”, Ylinen sanoo.

Helsingin Luistelijoiden muodostelmaluistelijoita harjoittelemassa Salmisaaren urheilukeskuksessa.

Väärillä ajoilla Ylinen tarkoittaa sitä, että vapaita harjoitteluaikoja on lähinnä aamupäivisin ja iltapäivisin. Sellaiset ajat soveltuvat huonosti esimerkiksi nuorille harrastajille.

”Yleisesti voi sanoa, että hallitilanne Helsingissä on kehittynyt hyvään suuntaan. Pirkkolan ja Kaarelan hallit ovat hyviä. Herttoniemeen on tulossa halli. Minkä takia taitoluistelulle olisi hyvä olla oma halli, siinä on kyse siitä, minkä verran laji vaatii oheistiloja ja peilisaleja. Hieman rauhaa harjoitteluolosuhteisiin.”

Helsingin Taitoluisteluklubin puheenjohtajan Pasi Lehtisen mukaan seuran kantana on, että huippu-urheilun ja jäälajien kehittämisen kannalta olosuhteiden kehittäminen on hyväksi.

Olisiko Myllypuron halli teidän seuraanne hyödyttävä hanke?

”Se on hyvä kysymys. Nyt olemme kaupungin ja Jääkenttäsäätiön halleissa. Meillä yhteistyö toimii niissä hyvin. Olosuhteet ovat parantuneet paljon muutaman vuoden takaisesta.”

”Miten Myllypuron hanke meitä hyödyttäisi, se jää varmaan nähtäväksi. En halua enkä voi spekuloida tuota asiaa.”

Myllypuron jääurheilukeskuksessa pikaluisteluradan keskellä olisi kaksi kaukaloa, joissa voisi harrastaa taitoluistelua, muodostelmaluistelua ja kaukalopikaluistelua. Havainnekuva sisätiloista.

Ylinen toteaa, että lajin näkökulmasta Myllypuron hallihankkeen prosessi tuntuu kurjalta.

”Ymmärrän myös toisen näkökulman, mutta ajankohta harmittaa. Jos keskustelu olisi käyty ajoissa, ei tulisi tällaisia ylimääräisiä viivästyksiä”, Ylinen sanoo.

”Rakennamme lapsille ja nuorille liikkumisen iloa. Jokainen vuosi, joka joudutaan elämään vaikeammassa tilanteessa, on pois tulevaisuuden sukupolvelta. Siinä mielessä prosessi harmittaa.”

Taitoluisteluakatemian puheenjohtaja Sanna Nikula sanoo, että Myllypuron hallihankkeesta ei ole viime aikoina keskusteltu heidän seuransa hallituksessa, eikä seuralla ole virallista kantaa siihen. Taitoluisteluakatemia on yksinluisteluun erikoistunut seura.

”Riippuu aika monesta asiasta, olisiko siitä [Myllypuron hallista] meidän seuralle hyötyä. Meillä on jäätä kohtalaisesti, eikä meillä ole akuuttia tarvetta saada lisää jääaikaa. Ongelma on ehkä ennemminkin se, että mihin aikaan jääaikoja on saatavilla. Se estää hieman harrastajamäärän kasvua”, Sanna Nikula sanoo.

”Uusia harrastajia on vaikea saada, jos jäälle pääsee ennen kello 16. Siitä huolimatta olemme perustaneet kaksi uutta ryhmää tammikuussa. He ovat niin sanotulla jakojäällä kentän puolikkailla. Jos puhutaan vanhemmista kilpailevista yksinluistelijoista, he eivät pysty olemaan jaetulla jäällä.”

Helsingfors Skridskoklubb HSK on tukenut Taitoluisteluliittoa hankkeessa, kertoo puheenjohtaja Mikael Nyberg.

”Taitoluistelu tarvitsee näitä tiloja. Siinä on kyse siitä, että tilat ovat suunniteltu taitoluisteluun. Hallissa olisi tanssi- ja peilisalit ja tilat opiskeluun. Halli olisi tosi tärkeä, että pysyisimme kansainvälisellä huipulla”, Nyberg sanoo.

Suomen muodostelmaluistelujoukkueet ovat olleet lajin MM-kisoissa mitalisijoilla perättäisinä vuosina vuodesta 2013 lähtien. Aikuisten sarjassa maailmanmestaruuksia on tullut yhdeksän vuodesta 2000 lähtien.

Pikaluistelun erikoisseuroissa suhtautuminen hallihankkeeseen on päivänselvä: halli on lajin jatkuvuuden kannalta elinehto.

Helsingin luistinkiitäjien hallituksen jäsen Suvi Sorvakko sanoo, että pikaluisteluyhteisö kaipaa kovasti pikaluisteluhallia pääkaupunkiseudulle tai ylipäänsä Suomeen.

Pikaluistelumaajoukkueen Samuli Suomalainen harjoitteli Oulunkylän tekojääradalla joulukuussa 2020.

”Se on elinehto tälle lajille jatkuvuuden kannalta, koska sääolot ovat aika vaihtelevia”, Sorvakko sanoo.

”Olen hieman pettyneenä seurannut keskustelua, kun pitkälle suunniteltu hanke koki taas kolauksen tällä viikolla. Toivotaan, että löytyy jokin hyvä ratkaisu, jolla asia etenisi.”

Ymmärrätkö vasta-argumentteja Myllypuron hanketta kohtaan?

”Osaltaan ymmärrän. Tietysti luonto-arvot ovat tärkeitä. Tässä on kahdenlaista kantaa vastakkain.”

Helsingin Työväen Luistelijoiden sihteeri Lasse Joutsenen mukaan seura odottaa hartaasti hallin saamista.

”Hyvä esimerkki on viime viikonlopulta, kun Oulunkylässä oli Clas Thunbergin muistokilpailut ja sunnuntaina oli SM-maratonluistelukisa. Tuli vettä ja olin likomärkänä. Ei se houkuttele uusia harrastajia, jos olosuhteet eivät parane.”

