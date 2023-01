Kompuroivat Liverpool ja Chelsea päätyivät maalittomaan tasapeliin.

West Hamin hyökkääjä Jarrod Bowen saattoi pelastaa seuran managerin David Moyesin työpaikan ainakin toistaiseksi. Bowen teki lauantaina kaksi maalia ensimmäisellä puoliajalla, kun West Ham voitti Valioliigan kotiottelussaan Evertonin.

Kun ottelussa ei tehty enempää maaleja, tilanne alkaa käydä tukalaksi Evertonin managerille Frank Lampardille. Everton on pelannut Englannin pääsarjatasolla vuodesta 1954 lähtien, mutta joukkue on nyt juuttunut putoamisviivan alapuolelle. Everton on pelannut nyt kahdeksan ottelua peräkkäin ilman voittoa.

Everton on sijalla 19 tasapisteissä viimeisenä olevan Southamptonin kanssa. Molemmilla on 15 pistettä. Ensimmäisellä säilyjän paikalla olevalla Wolverhamptonilla on 17 pistettä.

Ennen lauantain ottelua myös West Ham oli putoamisviivan alapuolella, mutta voitto nosti pistemäärään 18:aan ja sijoituksen 15:nneksi. Moyes saattaa voida huokaista ainakin hetkeksi.

Kotijoukkue Liverpool ja Chelsea päätyivät maalittomaan tasapeliin alkuiltapäivän ottelussa. Perinteiset suurseurat ovat pelanneet vaisun kauden, sillä Liverpool on sarjataulukossa kahdeksantena ja Chelsea vasta kymmenentenä.

Chelsean Kai Havertz sai pallon ottelun alussa Liverpoolin maaliin, mutta osuma hylättiin paitsiona. Chelsea oli joukkueista aktiivisempi, mutta hyväksytysti sekään ei saanut palloa verkon perukoille.

Ottelun 55. peliminuutilla Chelsean tuore hankinta Myhailo Mudryk pääsi kentälle. Ukrainalainen väläytteli muutamaan otteeseen nopeuttaan ja tekniikkaansa, mikä varmasti miellytti vieraskannattajia. Ottelu oli hänelle ensimmäinen Valioliigassa.

Laitahyökkääjä Mudryk saapui Chelseaan tammikuussa Šahtar Donetskista, ja kauppasummaksi on kerrottu peräti sata miljoonaa euroa. Šahtarin puheenjohtaja on ilmoittanut julkisuudessa, että seura lahjoittaa summasta 25 miljoonaa dollaria (noin 23 miljoonaa euroa) ukrainalaisten sotilaiden ja näiden perheiden tukemiseen.

Liverpoolin päävalmentajalle Jürgen Kloppille ottelu oli valmennusuran tuhannes. Cesar Azpilicueta puolestaan pelasi 500. ottelunsa Chelseassa.

Valioliigaa lauantaina: Bournemouth–Nottingham Forest 1–1, Leicester–Brighton 2–2, Liverpool–Chelsea 0–0, Southampton–Aston Villa 0–1, West Ham–Everton 2–0.