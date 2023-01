Eetu Vertainen on tehnyt 12 maalia Linfieldin paidassa tällä kaudella.

Entinen HJK:n hyökkääjä Eetu Vertainen oli lauantaina vahvassa vedossa Pohjois-Irlannin Valioliigassa. Vertainen teki ottelun kaikki kolme maalia eli hattutempun, kun Vertaisen Linfield voitti Ballymenan 3–0.

Vertainen, 23, on nyt tehnyt Pohjois-Irlannin Valioliigassa kaksitoista maalia tällä kaudella.

Linfield on sarjassa toisena vain pisteen päässä Cliftonvillestä, kun molemmat joukkueet ovat pelanneet 24 ottelua. Tasapisteissä Linfieldin kanssa on Larne, jolla on yksi ottelu vähemmän pelattuna.

Vertainen pelaa Linfieldissä lainasopimuksella skotlantilaisesta St. Johnstonesta. Lainasopimus päättyy tämän kauden jälkeen.